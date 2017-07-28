Генпрокуратура: Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы

28 июля Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана опубликовало информацию об уголовных делах в отношении старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой. Как говорится в сообщении главного надзорного органа, в августе 2015 года она была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы.

В пятницу, 28 июля, Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана опубликовало информацию об уголовных делах в отношении старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой.

Как следует из сообщения главного надзорного органа республики, в августе 2015 года Ташкентский областной суд по уголовным делам признал дочь экс-президента Узбекистана виновной в хищениях и вымогательстве денежных средств и приговорена к пяти годам ограничения свободы.

По данным Генпрокуратуры, в октябре 2013 года в отношении Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе, «завладения путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами», сокрытия налогооблагаемой базы, уничтожения и сокрытия документов.

«Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу», – сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

Кроме того, сейчас продолжается расследование еще одного уголовного дела в ее отношении, говорится в сообщении Генпрокуратуры. В его рамках ей инкриминируются факты завладения чужим имуществом на сумму 595 миллионов долларов США, необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на 96,5 миллионов долларов США, сокрытие иностранной валюты на сумму 1,943 миллиарда долларов США 29,1 миллиона евро путем получения «откатов» на счета офшорных компаний, незаконная продажа радиочастот и земельных участков на сумму 520 миллионов долларов США, вывод преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей в размере 439,6 миллиона долларов США, незаконный вывоз наличных средств в размере 98 миллионов долларов США.

«По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

Гульнара Каримова – старшая дочь покойного президента Ислама Каримова – ранее работала в МИД Узбекистана, несколько лет представляла официальный Ташкент в швейцарских международных организация, занимала посты посла республики в Испании и советника-посланника посольства Узбекистана в Москве, постоянного представителя своей страны при ООН. Каримова также была известна, как дизайнер одежды и певица, выпустила коллекцию одежды, мужские и женские духи под брендом Guli и англоязычный музыкальный альбом.

Однако в 2013 году в европейских странах в отношении Гульнары Каримовой началось следствие по подозрительным многомиллионным сделкам с иностранными телекоммуникационными компаниями.

К концу 2013 года бизнес-империя Каримовой-старшей была полностью разрушена. Один за другим закрывались ее благотворительные фонды, телеканалы и магазины.

В сентябре 2016 года первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался на 79 году жизни после перенесенного инсульта. Гульнара Каримова не присутствовала на похоронах отца. Сообщалось о том, что она находится под домашним арестом в Ташкенте.

В январе этого года появилось официальное сообщение о местонахождении Гульнары Каримовой. Как сообщило американское издание Wall Street Journal, 9-10 декабря 2016 года швейцарские прокуроры вместе с назначенным властями Швейцарии защитником встретились с Гульнарой Каримовой в Ташкенте. По данным издания, в общей сложности допрос занял 23 часа.