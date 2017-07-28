Мирзияев принял участие в поминальном плове в память Каримова

27 июля, в ресторане «Навруз» в Ташкенте президент Шавкат Мирзияев принял участие в поминальном плове в память о первом президенте Узбекистана Ислама Каримова.

Как сообщают местные СМИ, в мероприятии приняли участие представители правительства, министерств, ведомств, различных государственных организаций и простые граждане.

По сообщениям интернет-издания kun.uz, 27 июля во всех областях и районах Узбекистана были также организованы поминальные пловы в память о первом президенте.

Сообщается, что поминальные пловы были организованы в годовщину смерти Ислама Каримова.

Однако, по какой причине поминальные пловы было организованы именно 27 июля, не сообщается.

Напомним, что первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни в результате кровоизлияния в мозг.