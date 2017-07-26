Названы имена узбекистанцев, попавших в автоаварию в Саратовской области

Министерство по чрезвычайным ситуациям России обнародовало список граждан Узбекистана, пострадавших при ДТП в Саратовской области. 25 июля около 16:00 в результате столкновения автомобилей «Лада-Ларгус» и «Форд Мондео» пострадали 10 человек, включая пятерых узбекистанцев, которые получили травмы средней тяжести – ушибы и переломы.

Сотрудница Главного управления МЧС России по Саратовской области Ольга Чеченадзе сообщила «Озодлику», что пятеро из шести граждан Узбекистана, находившиеся в салоне автомобиля «Лада-Ларгус», получили травмы различной степени тяжести:

– По счастливой случайности погибших в аварии нет. Один из семерых пассажиров автомобиля «Лада-Ларгус» является жителем нашей области, оставшиеся шесть человек – гражданами Узбекистана. Пострадавшие при ДТП доставлены в больницу Озинского района. Четверо узбекистанцев находятся в больнице, двоих уже выписали. Пока причина аварии не установлена, идет следствие, – сказала Ольга Чеченадзе.

По данным Главного управления МЧС России по Саратовской области, пятеро граждан Узбекистана, доставленные в больницу Озинского района, являются уроженцами Андижанской и Ферганской областей Узбекистана:

1. Мадрагимов Махаммадали Райимбердиевич, 08.12.1970 года рождения – уроженец Алтынкульского района Андижанской области;

2. Курбонов Сирожиддин Файзулло угли, 17.05.1995 года рождения – уроженец Кургантепинского района Андижанской области;

3. Холматов Абдужаббор Тоштемирович, 18.06.1965 года рождения – уроженец Алтынкульского района Андижанской области;

4. Содиков Миржалол Эгамбердиевич, 22.10.1988 года рождения – уроженец Учкуприкского района Ферганской области;

5. Бадалов Жамшидбек Хусанбой угли, 20.05.1991 года рождения – уроженец Риштанского района Ферганской области.

Сообщается, что дополнительную информацию родственники пострадавших при ДТП могут получить в Главном управлении МЧС России по Саратовской области, либо в больнице Озинского района.

Как сообщил МИД Узбекистана, консульский отдел узбекского посольства в России взял под контроль ситуацию с автоаварией в Саратовской области.

​По результатам предварительной проверки, проведенной специалистами Управления государственного автодорожного надзора по Саратовской области, виновник аварии – водитель легкового автомобиля «Лада-Ларгус». Выясняются другие подробности случившегося ДТП.

Ранее «Озодлик» сообщал о других случаях ДТП на территории России и других странах СНГ, в которых пострадали граждане Узбекистана.

Напомним, что 22 июня этого года на территории Акмолинской области Казахстана перевернулся автобус, направлявшийся из Шымкента в российский город Волгоград. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли девять граждан Узбекистана. Всего в автобусе находилось 52 человека, включая 50 граждан Узбекистана. 18 человек, включая 17 граждан Узбекистана и 1 гражданина Казахстана, были доставлены в больницу. 25 человек получили медицинскую помощь на месте.

В результате ДТП, произошедшего в Петровском районе Саратовской области в ночь на 15 января этого года, погибли семь трудовых мигрантов, двое из которых являлись гражданами Узбекистана.