В Казахстане в страшном ДТП погибли девять граждан Узбекистана (видео)

22 июня на территории Акмолинской области Казахстана перевернулся автобус, направлявшийся из Шымкента в российский город Волгоград. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли девять граждан Узбекистана.

Как сообщает казахстанское информагентство «Казинформ», всего в автобусе находилось 52 человека, включая 50 граждан Узбекистана. 18 человек, включая 17 граждан Узбекистана и 1 гражданина Казахстана, доставлены в больницу. 25 человек получили медицинскую помощь на месте.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» представитель МВД Казахстана Олег Иващенко сообщил о создании специальной комиссии по изучению причин дорожно-транспортного происшествия на территории Акмолинской области:

– 22 июня в Актюбинской области на 945 км автодороги «Самара-Шымкент» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который опрокинулся. На данный момент известно о девяти погибших и восемнадцати пострадавших. Учитывая серьезность и тяжесть последствий ДТП, для проведения служебного расследования с установлением причин и условий происшествия МВД в область направлена специальная группа во главе с начальником отдела Комитета административной полиции, – сказал представитель МВД Казахстана.

По данным казахстанской стороны, соответствующее уведомление было направлено в посольство Узбекистана.

По сообщению пресс-службы МИД Узбекистана, Консульское управление министерства и посольство Узбекистана в Казахстане предпринимают меры по установлению личностей и оказанию необходимой помощи пострадавшим.