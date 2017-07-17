«Узбекконцерт» усложнил процедуру выдачи лицензии артистам

При государственном учреждении «Узбекконцерт» (бывшее эстрадное объединение «Узбекнаво») создан Художественный совет. Теперь артисты, желающие получить лицензию для выступления, должны спеть вживую перед известными клипмейкерами, режиссерами, поэтами, аранжировщиками и композиторами. Во время недавнего первого собрания члены Худсовета услышали живое исполнение тридцати двух певцов.

Ранее для того, чтобы получить лицензию для выступления узбекистанские певцы записывали свои песни на диск и предоставляли его соответствующему органу вместе с текстом песен. Однако в разговоре с репортером «Озодлика» начальник Организационного управления по выдаче специальных разрешений (лицензий) государственного учреждения «Узбекконцерт» (бывшее эстрадное объединение «Узбекнаво») Одилжон Абдукаххаров сообщил о внесении с 1 июля этого года изменений в договор о выдаче лицензии и об усилении требований к артистам, желающим получить специальное разрешение для выступления.

По его словам, отныне узбекским певцам запрещается выкладывать свои клипы в Интернет без специального разрешения членов Художественного совета:

– В данном случае, основной целью является соблюдение наших национальных обычаев и традиций, а также предотвращение распространения в Интернете клипов, противоречащих нашему национальному менталитету, – сказал нашему радио Одилжон Абдукаххаров.

Тем временем, на каналах узбекского телевидения бурно обсуждается поведение местных артистов.

Как говорит нашему радио Одилжон Абдукаххаров, «клипы, не соответствующие национальным традициям, сняты с эфиров». Напомним, что 11 июля государственное учреждение «Узбекконцерт» лишило лицензий певцов Тахира Садыкова, Шарофа Мукимова, Азизу Ниязметову и Шерали Бекмурадова..

На своей странице в Facebook'е певица Азиза Ниязметова написала о том, что «лицензия стоимостью 15 миллионов сумов (около 1780 долларов США) со сроком действия 1 год оказалась ей не по-карману».

Стоит отметить, что в Узбекистане певцы могут осуществлять свою творческую деятельность только при наличии специальной лицензии, которая выдается им сроком на один год.

Согласно новому порядку, для получения лицензии на организацию концерта, певец должен исполнять вживую как минимум 60 процентов песен, входящих в концертную программу.

Некоторые наблюдатели считают новый порядок очередным бюрократическим препятствием на пути артистов. Однако, по мнению других, эти меры направлены на повышение качества узбекского шоу-бизнеса.