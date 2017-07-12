Ряд узбекских певцов лишились своих лицензий

Государственное учреждение «Узбекконцерт» лишило лицензий певцов Тахира Садыкова, Шарофа Мукимова, Азизу Ниязметову и Шерали Бекмурадова. В разговоре с «Озодликом» Азиза Ниязметова рассказала, что лишилась лицензии сроком на три месяца за неуплату налогов.

О том, что солист некогда мега-популярной группы «Болалар» Тахир Садыков, заслуженная артистка Узбекистана Азиза Ниязметова, а также певцы Шароф Мукимов и Шерали Бекмурадов лишены лицензии, пресс-служба государственного учреждения «Узбекконцерт» сообщила 10 июля.

В сообщении пресс-службы «Узбекконцерта» говорится, что певцы лишены лицензии в связи с нарушением условий, предусмотренных в пункте 4.2., заключенных с ними лицензий.

Певица Азиза Ниязметова в разговоре с репортером «Озодлика» сказала, что была лишена лицензии сроком на три месяца за неуплату налогов:

– Получив лицензию, певец должен платить налоги, даже если он не ходит на свадьбы. А я не платила налоги, думая, что заплачу, когда буду выступать на свадьбах. Теперь меня лишили лицензии, заявив, что я не платила налоги, – говорит певица.

Другие узбекские певцы, лишенные лицензии, отказались давать комментарий «Озодлику».

По словам Азизы Ниязметовой, Тахир Садыков, Шароф Мукимов и Шерали Бемурадов были временно лишены лицензий по той же причине, что и она.

​– Мы надеемся, что через три месяца «Узбекконцерт» восстановит наши лицензии, – сказала в беседе с нашим репортером узбекская певица Азиза Ниязметова.

В Узбекистане певцы могут осуществлять свою творческую деятельность только при наличии специальной лицензии, которая выдается им сроком на один год.

Согласно новому порядку, для получения лицензии на организацию концерта, певец должен исполнять вживую как минимум 60% песен, входящих в концертную программу.

Если некоторые наблюдатели считают это очередным бюрократическим препятствием на пути артистов, то, по мнению других, эти меры покончат с фальшью в узбекском шоу-бизнесе.