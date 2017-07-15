Убит Абу Сайед – лидер «ИГ» в Афганистане

Убит Абу Сайед – эмир группировки «Исламское государство в Афганистане» («ИГ», запрещена в ряде стран).

Как сообщает Министерство обороны США, он, вместе с еще несколькими боевиками, погиб 11 июля при ударе по их штабу в афганской восточной провинции Кунар.

Прежний лидер афганской «ИГ» Абдул Хасиб был убит 27 апреля - в ходе совместной операции афганских и американских военных в восточной провинции Нангархар. Его предшественник Хафиз Саид Хан погиб в 2016 году – в результате ракетного удара, нанесенного американским дроном.