Президенты США и Франции дали пресс-конференцию в Париже (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в четверг в Париже президента США Дональда Трампа и провел с ним переговоры. Оба выступили перед журналистами. Сегодняшняя пресс-конференция – первая встреча Трампа с журналистами после недавней публикации сведений о встрече сына президента с российским адвокатом во время президентской кампании в 2016 году.

Эммануэль Макрон в своем заявлении на пресс-конференции обратил внимание на общие позиции и различия в подходах Парижа и Вашингтона к мировым проблемам. При этом президент Франции отметил, что по большинству вопросов между Францией и США существует тесное взаимопонимание.

Дональд Трамп подчеркнул историческую роль Франции в утверждении идеалов свободы. ​Он обратил внимание на многолетнюю дружбу и союзничество между двумя государствами, в частности, на участие «тысяч французов» в войне американских штатов за независимость от Великобритании.

Первый вопрос на пресс-конференции касался соглашений о климате – есть ли вероятность возвращения США в число участников Парижских соглашений. Трамп заявил, что изучает возможности развития сотрудничества США с другими государствами – членами Парижских соглашений. Президент США назвал и другие темы, обсуждавшиеся с Макроном, в частности, тему Украины. Никаких конкретных деталей названо не было.

Был задан и вопрос, касающийся встречи Дональда Трампа – младшего с российским адвокатом. Трамп заявил, что СМИ раздули подробности этой встречи, и вновь назвал своего сына, как и в минувшие дни, честным молодым человеком, который ничего важного из встречи с российским адвокатом не вынес – «простым российским адвокатом, а не правительственным адвокатом», подчеркнул Трамп. Однако в переписке, опубликованной сыном Трампа, речь идет именно об адвокате, связанном с правительством России. (Адвокат Наталья Весельницкая, ставшая «героем» этих публикаций, в своих интервью отрицает такую связь. – Ред.)

Цитата из ответа Дональда Трампа на пресс-конференции:

«Мой сын прекрасный молодой человек. Он встретился с российским юристом. Не правительственным юристом, но российским юристом. Это была короткая встреча. Это была встреча, которая проходила очень-очень быстро. Двое в комнате – полагаю, один из них вышел почти тотчас же, а второй, похоже, был не слишком сосредоточен на разговоре.

Я так думаю: с практической точки зрения большинство людей согласилось бы поучаствовать в такой встрече. Это называется «изучением точки зрения оппонентов, или даже изучением самого оппонента». У меня было немало знакомых – а я лишь два года в политике, – которые обращались ко мне со словами: «Послушай, у нас есть сведения об этом факте, или этом человеке, или, будем откровенны, о Хиллари». Это весьма обыденная вещь в политике. Политика не самый прекрасный вид деятельности на свете. Но это весьма стандартная ситуация, когда у них есть информация, а ты эту информацию получаешь».

Макрон в связи с этим же вопросом подтвердил, что придерживается «невмешательства» в дела США (в это время Трамп похвалил Макрона: «Это очень правильно!»). Эммануэль Макрон заявил, что отношения с президентом России Владимиром Путиным важны, поскольку имеют значение, в частности, для решения сирийской проблемы.

На пресс-конференции была затронута и тема борьбы с терроризмом и положения в Сирии. Что касается Башара Асада, отметил Макрон, Париж намерен плотно работать со всеми сторонами для достижения прочного политического решения. Применение химического оружия, подчеркнул Макрон, недопустимо.

В четверг вечером, как сообщил Эммануэль Макрон журналистам, оба президента продолжат обсуждение вопросов, начатое во время официальных переговоров. Это произойдет, по словам Макрона, в неформальной обстановке во время ужина на Эйфелевой башне.

В пятницу Дональд Трамп будет участвовать в торжествах по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, а также 100-летия вступления американских войск в Первую мировую войну. В ежегодном параде будут участвовать как французские, так и американские военнослужащие.