В Чечне назвали «ложью» сведения о массовом убийстве задержанных

В Чечне назвали «ложью» публикацию «Новой газеты» о массовом убийстве задержанных в республике. Как заявил телеканалу «Дождь» Джамбулат Умаров, министр Чечни по национальной политике, данная статья – это якобы «очередной всплеск нездоровой фантазии».

В Чечне в январе 2017 года, по данным «Новой газеты», были казнены как минимум 27 задержанных. В чем их подозревали, неизвестно. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что на казни присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники.

В апреле«Новая газета» сообщала о преследованиях чеченских геев. Власти республики, несмотря на показания самих пострадавших, отвергали свою причастность к пыткам и убийствам. Станы Запада требуют от Кремля расследовать сведения об актах насилия в Чечне.