Главный имам Ташкента во время пятничной молитвы продемонстрировал свои «дорогие часы»

Во время пятничной молитвы 7 июля в столичной мечети «Минор» главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов продемонстрировал прихожанам свои часы, вызвавшие горячие дискуссии в СМИ и соцсетях, и еще раз заявил, что они «не из золота».

Напомним, что часы на руке 59-летнего главного имам-хатиба Ташкента Анвар-кори Турсунова, замеченные во время его недавнего участия на заседании в столичном Международном пресс-клубе, вызвали бурную дискуссию в СМИ и социальных сетях.

Некоторые пользователи Facebook'а задались вопросами о том, «правильно ли главному имам-хатибу носить часы за 20 тысяч долларов США» и «становится ли человек имамом только ради того, чтобы получить материальную выгоду»?

«Тему часов затронули завистники из-за бугра»

Выступивший перед прихожанами на пятничной молитве 7 июля в столичной мечети «Минор» главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов заявил, что «тему часов затронули завистники из-за бугра» для того, чтобы «вызвать у людей антипатию к имаму»:

– Все эти слухи о том, что я якобы ношу золотые часы, распускаете не вы. Все это дело рук завистников, которые уехали за границу. Они совершают это, так как им обидно, что я в свое время отчитал некоторых из них. По их словам, якобы я, надев на руку часы за 20 тысяч долларов, клевещу на них, – заявил во время пятничной молитвы Анвар-кори Турсунов.

Он также напомнил прихожанам о том, что никто «не должен клеветать на людей, которые разбогатели честным путем».

Как упомянул во время пятничной молитвы главный имам-хатиб Ташкента, основатель ханафитского мазхаба Имам Агзам (Абу Ханифа) был «очень богатым человеком».

Заработок вне мечети

3 июля во время беседы с репортером «Озодлика» Анвар-кори Турсунов говорил о том, что часы на его руке сделаны из металла, а не из золота. По словам главного имам-хатиба, разговоры в Интернете о том, что эти часы стоят около 20 тысяч долларов США, также являются ложью. «Эти наручные часы подарил мне один из поклонников, который увидел, как мои прежние часы сломались. Он сказал мне, что купил их в ОАЭ за 200 долларов США», говорил нашему радио имам Турсунов.

Также во время беседы с нашим репортером Турсунов заявил, что «живет очень скромно в доме, который достался ему от отца, и ездит на автомобиле «Каптива» первого выпуска».

Во время пятничной молитвы 7 июля Анвар-кори Турсунов дополнил свой предыдущий ответ новыми подробностями:

– В соцсетях пишут о том, что у меня якобы есть автомобиль марки BMW. Сидящие здесь люди знают о том, что я не умею видить автомобиль, потому что не интересуюсь этим. Еще отец говорил мне: «Ты читаешь столько книг, мог бы вместе с этим пойти учиться вождению», – сказал Анвар-кори Турсунов.

Вместе с тем он добавил, что не живет на пожертвования прихожан:

– У меня есть небольшой источник заработка. Тут сидят свидетели, которые знают, что я ничего не беру в мечети. Я раздаю деньги, поступившие в мечеть, людям. Я человек, который ни в ком не нуждаюсь. У меня есть три сына, – сказал во время пчтничной молитвы Анвар-кори Турсунов.

Напавший на имама убит в тюрьме

Во время пятничной молитвы Анвар-кори Турсунов также рассказал о дальнейшей судьбе напавшего на него несколько лет назад человека.

По словам имама, совершивший на него покушение человек был осужден, а спустя некоторое время убит в тюрьме:

– Люди, которые несколько лет назад нанесли мне ножевые ранения, осуждены на 20 лет тюрьмы. Во время суда я сказал главному исполнителю покушения по фамилии Ильхамов, который оказался уроженцем Камашинского района Кашкадарьинской области следующее: «Что плохого я тебе сделал?» Мать этого человека прокляла его. С тех пор прошло восемь лет. Этот парень скончался в тюрьме. В колонии он подрался из-за еды с каким-то заключенным, который физически оказался сильнее его. Так вот, этот заключенный ударил по голове Ильхамова и разбил его голову на две части. Потом люди рассказали мне, что, когда хоронили Ильхамова, земля не приняла его. Могильщик три раза пытался похоронить его, но земля все равно не принимала его, – заявил Анвар-кори Турсунов.

Во время своей пятничной проповеди главный имам-хатиб Ташкента попросил присутствующих в зале мечети прихожан записать его речь на мобильные телефоны и распространить эту запись среди других людей.

– Пусть мои слова дойдут до ушей этих злосчастных, которые клевещут на меня, – заявил главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов.

Имам, выжившего после вооруженного нападения

59-летний Анвар-кори Турсунов считается одним из самых видных официальных религиозных деятелей в Узбекистане.

В 2009 году на него было совершено вооруженное нападение.

31 июля трое лиц нанесли Анвару-кори девять ножевых ранений и скрылись. Тогда в Ташкенте сотрудниками правоохранительных органов была проведена широкомасштабная операция по задержанию преступников.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны около 70 человек. Суд по делу о вооруженном нападении на Анвара-кори Турсунова проходил в закрытом режиме.

Общественности не была предоставлена информация о заказчиках и мотивах этого преступления.

Анвар-кори Турсунов с ноября 2015 года работает имам-хатибом соборной мечети «Минор» в Ташкенте.

До этого он работал имам-хатибом мечети «Ходжа Ахрори Валий» в Шайхантахурском районе столицы.

Анвар-кори Турсунов родился в 1958 году в Ташкенте. В 1981 году он окончил факультет узбекской филологии Ташкентского государственного университета (нынешний Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека), в 2001 году – Ташкентский исламский институт.

Анвар-кори Турсунов является главным имам-хатибом Ташкента с 1999 года. В 1989-1992 годах он редактировал перевод Корана на узбекском языке, осуществленного Шейхом Алауддином Мансуром.