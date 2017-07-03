Главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов опроверг слухи с дорогими часами

Главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов в беседе с репортером «Озодлика» заявил, что не носит часы из золота. Часы на руке Турсунова, замеченные во время его участия на заседании в Международном пресс-клубе в Ташкенте, вызвали бурную дискуссию в соцсетях.

На заседании в Международном пресс-клубе в Ташкенте главный имам-хатиб столицы Анвар-кори Турсунов был замечен с золотыми часами в руке. Это вызвало горячие дискуссии в соцсетях. Некоторые пользователи Facebook'а задаются вопросами, правильно ли главному имам-хатибу носить часы за 20 тысяч долларов США и становится ли человек имамом только ради того, чтобы получить материальную выгоду?

Репортер «Озодлика» связался с самим имам-хатибом Анваром-кори Турсуновым, чтобы внести ясность в ситуацию с дорогими часами.

Подарок на священный праздник

– Давайте я расскажу с чего все началось. Перед Руза хайитом (Ийд ал-Фитр) у меня сломались наручные часы. Они сломались, когда я крутил стрелки. В это время рядом со мной стоял знакомый молодой человек. Он дал мне наручные часы и говорит: «Кори-ака, это Вам подарок к Хайиту». Я подумал, что часы большие и сразу надел их на руку. Затем появились эти грязные разговоры. Когда я спросил владельца часов, сколько они стоят, он сказал, что купил их в ОАЭ за 200 долларов. Сказал, что дарит их мне на праздник. Все так и произошло. Упаси господи, сейчас распространили слухи о том, что я ношу часы за 20 тысяч долларов. Как можно так оклеветать человека? Вначале они должны были спросить обо всем у меня, взять часы и уточнить их стоимость. Я никогда в жизни не носил часы из золота. Неужели они не боятся Всевышнего? Есть у них вообще стыд или нет?, – сказал возмущенно главный имам-хатиб Ташкента.

Анвар-кори Турсунов призвал людей прекратить нападки и клевету в его адрес:

– Я всегда об этом говорю, даже во время пятничных молитв. Донесите их до них, пусть побоятся Бога. Сейчас эти часы у меня на руке. Я показал их многим людям. Если кому-то интересно, он может прийти ко мне и посмотреть на эти часы. Они не такие дорогие, как об этом пишут в соцсетях, – заявил в разговоре с репортером «Озодлика» главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов.

«​Я не такой богатый человек»​

Помимо этого, имам внес ясность в информацию о его якобы роскошной жизни:

– Я живу в доме своего отца. Я не такой богатый человек. Вы можете прийти ко мне домой и увидеть все своими глазами. Я живу в частном доме, земельный участок составляет 3 сотки. Мне скоро исполнится 60 лет, но за всю жизнь я не построил ни одного дома. У меня пятеро детей, я содержу мать. Если кому-то интересна моя жизнь, пусть придет ко мне домой, – сказал Анвар-кори Турсунов.

Некоторые пользователи соцсети пишут о том, что главный имам-хатиб Ташкента ездит на автомобиле марки BMW 6. Вот как прокомментировал эту информацию сам Анвар-кори Турсунов:

– Упаси господи. Вот видите, что они говорят обо мне (смеется). Нет у меня никакого автомобиля марки BMW 6. Я езжу на старой моделе автомобиля Chevrolet Captiva. Эту машину мне купил мой сын-предприниматель. И то он купил мне старую модель, а не новую, – сказал «Озодлику» главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов.

Имам, выжившего после вооруженного нападения

59-летний Анвар-кори Турсунов считается одним из самых видных официальных религиозных деятелей в Узбекистане.

В 2009 году на него было совершено вооруженное нападение.

31 июля трое лиц нанесли Анвару-кори девять ножевых ранений и скрылись. Тогда в Ташкенте сотрудниками правоохранительных органов была проведена широкомасштабная операция по задержанию преступников.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны около 70 человек. Суд по делу о вооруженном нападении на Анвара-кори Турсунова проходил в закрытом режиме.

Общественности не была предоставлена информация о заказчиках и мотивах этого преступления.

Анвар-кори Турсунов с ноября 2015 года работает имам-хатибом соборной мечети «Минор» в Ташкенте.

До этого он работал имам-хатибом мечети «Ходжа Ахрори Валий» в Шайхантахурском районе столицы.

Анвар-кори Турсунов родился в 1958 году в Ташкенте. В 1981 году он окончил факультет узбекской филологии Ташкентского государственного университета (нынешний Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека), в 2001 году – Ташкентский исламский институт.

Анвар-кори Турсунов является главным имам-хатибом Ташкента с 1999 года. В 1989-1992 годах он редактировал перевод Корана на узбекском языке.