Госсекретарь США: Вашингтон готов к сотрудничеству с Москвой в Сирии

«Соединенные Штаты готовы рассмотреть вариант создания совместных с Россией механизмов обеспечения стабильности в Сирии, включая бесполетные зоны, размещение наблюдателей за соглашением о перемирии и координацию поставок гуманитарной помощи», – говорится в заявлении Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, обнародованном в среду в преддверии саммита стран членов Группы 20 в Гамбурге.

Если такого рода оперативное сотрудничество окажется возможным, то, по мнению госсекретаря Рекса Тиллерсона, «оно заложит основу прогресса и в политической области, включая определение будущего государственного устройства Сирии. Без политической стабилизации страны не сможет быть реализована и общая цель победы над ИГИЛ». (Террористическая группировка ИГИЛ запрещена в России и других государствах – Р.С.) На России, подчеркнул государственный секретарь, «лежит ответственность за то, чтобы не допустить установления какой-либо из воюющих сторон незаконного контроля над территорией, освобожденной от ИГИЛ и иных террористических группировок, а также за предотвращение повторного использования режимом Асада химического оружия».

Глава госдепартамента отметил уже достигнутые США и Россией успехи в налаживании механизмов по предотвращению столкновений между вооруженными силами двух стран, присутствующими в Сирии. «Имевшие место мелкие инциденты были быстро и мирно урегулированы, что доказывает наличие потенциала расширения нашего двустороннего сотрудничества по Сирии», – полагает Тиллерсон.