В России намерены признать водительские права Кыргызстана

Президент России Владимир Путин официально поддержал идею признать в России национальные водительские права Кыргызстана так, как это было сделано с белорусскими правами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Идея была выдвинута Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы, а сам парламент 5 июля направил соответствующее обращение президенту. В нем предложено предоставить водителям из Кыргызстана те же права, что и водителям из Беларуси, с которой Россия образует союзное государство. Если это предложение будет принято, водителям не придется пересдавать экзамены в России (на русском языке), и они смогут работать водителями транспорта (в том числе такси и общественного транспорта), имея лишь документ, выданный на родине.

В настоящее время, с 1 июня 2017 года в России им запрещено управлять грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав, якобы по причине «недостаточного знания русского языка».

Однако, по данным депутатов, в Кыргызстане русский используют в качестве официального языка. И, по словам Пескова, российский лидер также поддерживает это обращение, «с учетом того, что русский язык по Конституции Кыргызстана является вторым государственным языком в этой республике».

В августе 2015 года Кыргызстан был принят в Евразийский экономический союз, и с этого времени гражданам страны не требуется получать разрешение на работу на территории России. Тем не менее, в некоторых регионах России мигрантам из Кыргызстана запрещают работать водителями, даже с российскими правами.