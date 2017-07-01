В Ташкенте еще один учащийся колледжа убит сверстниками

25-летний молодой предприниматель из Ташкента был жестоко убит сверстниками. Эта новость вызвала недовольство в социальных сетях. В начале июня в узбекской столице скончался после избиения сверстниками еще один молодой человек – 18-летний учащийся медицинского колледжа имени Боровского Джасур Ибрагимов.

Двое парней задержаны по подозрению в убийстве

Как сообщил «Озодлику» представитель РОВД Юнусабадского района, убийство 25-летнего юноши произошло 29 июня в центре столицы:

– Это обычное бытовое убийство. 29 июня, в квартале Ц-5 Юнусабадского района двое парней 23 и 24 лет избили 25-летнего юношу. Молодой человек, получивший травму головы с двух сторон, после четырехчасовой хирургической операции скончался в больнице. Во второй половине дня 30 июня его похоронили на столичном кладбище «Минор». Задержаны двое парней, которые нанесли ему роковую травму головы. Сейчас их допрашивают. Один из задержанных полностью признал свою вину, второй – частично, – сказал репортеру нашего радио представитель РОВД Юнусабадского района города Ташкента.

По его словам, по факту смерти 25-летнего юноши возбуждено дело, обвиняемые в его смерти предстанут перед судом.

Между тем, как сообщает Gazeta.uz, скончавшегося после избиения сверстниками юношу звали Акмаль Абдурахманов. Он был выпускником 1-го Ташкентского юридического колледжа. По данным интернет-издания, которое ссылается на слова очевидцев, дерущихся молодых людей разняли почти сразу. Сотрудники органов внутренних дел и «скорая помощь» приехали быстро. Однако спасти жизнь Акмаля не удалось.

Молниеносная реакция в соцсетях

Новость о том, что в Ташкенте еще один юноша скончался после избиения сверстниками, вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Большинство пользователей считают, что часто молодые люди, чувствую свою безнаказанность, распускают руки.

В частности, один из пользователей Facebook'а по имени Омон Усманов написал, что не верит в то, что виновные в смерти молодого юноши будут наказаны по всей строгости закона:

«К сожалению, мы живем там, где можно нарушить закон и сказать: «Все нормально! Крышуха на месте. Старшие разведут».

Еще одна пользовательница Facebook'а Zulya Zulfiya задается вопросом о том, откуда берется агрессия между молодыми людьми в Узбекистане:

«Откуда берется эта агрессия и жажда крови? Почему мы превратились в извергов и убийц? Неужели убийцы этого парня выйдут сухими из воды точно также, как и убийцы Джасура Ибрагимова? Неужели у нас все решают деньги? Почему пресса не освещает это событие? Почему молчит телевидение?»

Юзеры вспомнили Джасура

Как говорит «Озодлику» активист из соцсетей, причиной молнееносной реакции пользователей соцсетей на новость об убийстве в Ташкенте еще одного молодого человека является недавняя смерть 18-летнего Джасура Ибрагимова – учащегося медицинского колледжа имени Боровского, который также скончался после избиения сверстниками.

Напомним, что 18-летний учащийся Ташкентского медколледжа имени Боровского Джасур Ибрагимов был избит однокурсниками 3 мая этого года.

После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

ГУВД Ташкента обещало найти виновных в убийстве Джасура Ибрагимова. По данному делу начато следствие.

Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора Узбекистана.

По данным Генпрокуратуры, несколько человек задержаны. Главный подозреваемый взят под стражу.

4 июня сотни жителей Ташкента вышли на улицу с требованием наказать виновных в смерти Джасура Ибрагимова.