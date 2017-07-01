Бывший премьер Кыргызстана Бабанов выдвигается на выборы президента

Бывший премьер-министр Кыргызстана, лидер партии «Республика – Ата-Журт» Омурбек Бабанов пойдет на выборы президента страны самовыдвиженцем. Об этом он заявил сегодня в Бишкеке. Бабанов свое решение пояснил тем, что президента будет избирать народ Кыргызстана.

Ранее заявления на регистрацию в кандидаты в президенты страны подали руководитель партии «Ак Шумкар» Темир Сариев и лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, а также шесть самовыдвиженцев – лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, директор центра «Лига-антикризис» Назарбек Нышанов, частный предприниматель Арстанбек Абдылдаев , правозащитник Рита Карасартова, председатель Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев, руководитель Бишкекского представительства латвийской фирмы «Маро» Сайнидин Султанидинов, ректор Международного университета в Центральной Азии Камила Шаршекеева, экс-омбудсмен, бывший депутат парламента Турсунбай Бакир уулу, дипломат Таалатбек Масадыков.

Выборы президента состоятся в Кыргызстане 15 октября.

ЦИК начал прием документов от будущих кандидатов 15 июня. Агитация начнется 10 сентября и должна быть приостановлена за день до дня голосования – 14 октября. Итоги выборов должны быть оглашены не позднее 4 ноября.