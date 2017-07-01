Власти Казахстана заявляют об отсутствии в стране случаев заболевания чумой. Заявлению комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения об этом предшествует сообщение администрация города Байконур 29 июня о выявлении очага инфекции чумы на территории площадки 17П комплекса «Байконур», у которой расположен водозабор.

Комитет сообщил в пятницу, что в ходе планового обследования на наличие эпизоотий чумы на ограниченном участке территории в 12 километрах от города Байконур выявлена «активизация природного очага». Местная противочумная станция рекомендовала провести профилактическую дезинсекцию и профилактическую вакцинацию 34 работников комплекса, станцией ведется дезинсекционная обработка территории региона.

«Данная ситуация штатная для противочумной службы республики. Аналогичная работа проводится постоянно», – говорится в сообщении. По официальной информации, в Казахстане с 2003 года случаев заболеваний чумой среди населения зарегистрировано не было.