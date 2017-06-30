Еще одному узбекистанцу грозит экстрадиция из Турции

48-летний узбекистанец Бахриддин Худойназаров был задержан в начале этого месяца в граничащем с Сирией городе Газиантеп в качестве «лица, представляющего опасность государству». В настоящее время он содержится в центре для мигрантов. Как говорят «Озодлику» его родственники,узбекистанец, находившийся в Турции в качестве соискателя убежища, написал письмо из заключения и сообщил им, что ему грозит экстрадиция в Узбекистан.

Бахриддин Худойназаров, который в течение последних трех недель содержится в центре для мигрантов в городе Газиантеп, с 2008 года проживал в Турции в качестве соискателя убежища.

Недавно он написал письмо своим родственникам, в котором сообщил, что в случае экстрадиции в Узбекистан, его неминуемо ждет тюрьма и смерть.

Родственники узбекского беженца просят официальную Анкару не высылать Худойназарова из страны:

– Мы просим правительство Турции не выдавать его Узбекистану. Если он виноват, пусть судят его в Турции, – говорит «Озодлику» один из родственников Бахриддина Худойназарова, попросивший не разглашать его имени.

В телефонном разговоре с нашим репортером представитель Миграционной службы Турции заявил, что не может предоставить никакой информации о беженцах, в частности, по делу об экстрадиции Бахриддина Худойназарова.

Бахриддин Худойназаров, считающийся учеником известного андижанского богослова Абдували-кори Мирзаева, внесен в Узбекистане в список лиц, разыскиваемых по подозрению в посягательстве на конституционный строй.

​Абдували-кори Мирзаев являлся одним из наиболее уважаемых и известных в мире узбекистанских богословов. Он бесследно исчез в 1995 году. Ранее родственники говорили журналистам о том, что Мирзаев был похищен сотрудниками спецслужб Узбекистана. Наблюдатели уверены в том, что узбекские спецслужбы всегда выполняют какое-либо задание только после приказа «сверху».

​Уроженец Карманинского района Навоийской области Бахриддин Худойназаров в начале 2000-х годов уехал из Узбекистана в Россию.

Как говорят «Озодлику» родственники Худойназарова, в 2002 году он уехал из России в Сирию и учился в Исламском университете «Фатх» в Дамаске.

​В 2008 году Бахриддин переехал в Турцию. С тех пор он вместе с женой и двумя детьми жил в турецком городе Газиантеп.

85-летний отец Бахриддина Худойназарова, Наим Худойназаров, в разговоре с репортером нашего радио говорит, что не верит в причастность сына к террористическим группировкам:

​– Мой сын невиновен. Пусть он вернется в Узбекистан, он – не враг. Если будет нужно, то я пойду в приемную Шавката Мирзияева, в посольство Турции. Если он виновен – пустьдокажут. Если они смогут доказать вину моего сына, то пусть дадут мне автомат, я сам застрелю его. Если же мой сын невиновен – пусть выпустят его на свободу, – говорит отец узбекского беженца, которому грозит экстрадиция из Турции в Узбекистан.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что 22 июня спецслужбы Турции тайно выдали Узбекистану двух беженцев – 38-летнего Эркина Авазова и 34-летнего Абдуллу Эрматова. Это усилило беспокойство узбекских беженцев, проживающих в Турции, которые опасаются роста количества тайных выдач беженцев Ташкенту.

Эркин Авазов и Абдулла Эрматов были арестованы турецкой полицией в апреле этого года в ходе проведенного антитеррористического рейда в стамбульском районе Пендик. Рейды против мигрантов из стран Центральной Азии усилились после трагических новогодних событий в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй.

Руководитель базирующейся в Стамбуле организации «Единство Узбеков» Адам Чевик обвинил правительство Турции в игнорировании международных правовых документов, подписанных правительством этой страны:

– Турция начала экстрадировать беженцев противозаконно. Согласно обязательствам Турции, взятым в Европейском парламенте и в ООН, беженцев и соискателей убежища нельзя выдавать на родину. Эксперты ООН давно заявили о «систематическом» и «широко распространенном» применении пыток в Узбекистане. Экстрадиция беженцев в такие страны означает, что Турция являются соучастником этих преступлений. Мы требуем от властей Турции соблюдать международные документы, подписанные правительством этой страны, – сказал «Озодлику» Адам Чевик.

Он добавил, что в настоящее время в центрах для мигрантов в Турции содержатся около 100 граждан Узбекистана. Большинство из них были задержаны в рамках антитеррористических операций, проводимых в стране с прошлого года.

Напомним, что теракт в ночь на 1 января этого года в ночном клубе Reina был совершен 34-летним выходцем из Узбекистана Абдулкадыром Машариповым, известным также по прозвищу «Абу Мухаммад Хорасани». В результате, погибли 40 человек, еще 69 получили ранения. Машарипов был задержан турецкими силовиками спустя несколько дней после нападения. Во время следствия он заявил, что является членом запрещенной во многих странах террористической группировки «Исламское государство», и получил приказ совершить теракт от некоего главаря боевиков по прозвищу «Абу Джихад».