Власти Турции впервые тайно выдали Узбекистану двух беженцев

Как сообщили «Озодлику» родственники проживавших в Стамбуле двух узбекских беженцев,власти Турции тайно выдали их Узбекистану 22 июня. 38-летний Эркин Авазов и 34-летний Абдулла Эрматов были задержаны два месяца назад по подозрению в причастности к радикальным исламским группировкам. Они были экстрадированы из Турции на основании запроса узбекских властей.

По словам родственников экстрадированных в Узбекистан Эркина Авазова и Абдуллы Эрматова, двое беженцев были арестованы турецкой полицией в апреле этого года в ходе проведенного антитеррористического рейда в стамбульском районе Пендик.

В Узбекистане они были объявлены в розыск по обвинению в религиозном экстремизме.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» проживающая в настоящее время в Турции жена выходца из Кашкадарьинской области Узбекистана Эркина Авазова рассказала о том, что ее супруг не имел никаких связей с религиозными радикальными группировками:

– Я вместе с двумя детьми осталась в Турции. Мой муж не имел никаких связей с религиозными радикальными группировками. Два месяца назад турецкая полиция провела рейд в нашем районе и задержала моего мужа из-за отсутствия документов. А теперь они тайно отправили моего мужа в Узбекистан, – говорит жена одного из экстрадированных узбекских беженцев.

Эркин Авазов в 2014 году вместе с женой и двумя детьми приехал в Турцию из России.

Его жена говорит, что семья была вынуждена уехать из Узбекистана в Россию, а затем в Турцию в целях заработка денег:

– Я пять лет назад уехала из Узбекистана в Россию. Муж поехал в Россию чуть раньше меня. Единственной нашей целью было заработать немного денег. Когда мы жили в Узбекистане, никто не имел к нам никаких претензий. Но когда мы уехали из страны, к нам домой пришли сотрудники правоохранительных органов и начали расспрашивать родственников. Выяснилось, что нас объявили в розыск. Сейчас я прошу руководство Узбекистана не сажать моего мужа в тюрьму, – говорит «Озодлику» жена узбекского беженца Эркина Авазова.

Однако наша редакция не располагает никакой информацией об Абдулле Эрматове – втором беженце, экстрадированном из Турции в Узбекистан.

Представитель Миграционной службы Турции заявил по телефону репортеру нашего радио о том, что не может предоставить никакой информации об экстрадированных в Ташкент гражданах Узбекистана.

Как утверждает турецкий юрист Ибрагим Эргуль, занимающийся вопросами беженцев, несмотря на наличие в Узбекистане угрозы смерти и применения пыток, Турция экстрадировала двух лиц в эту страну, что явно свидетельствует о том, что турецкие власти нарушили международные договора в области прав человека:

– Эта экстрадиция – противозаконна. Но, несмотря на это, власти Турции выдали их Узбекистану. Дальнейшая судьба беженцев нам неизвестна. Отдаляясь от Европейского Союза, Турция все чаще игнорирует международные обязательства. Сейчас Турция становится опасной не только для беженцев из Узбекистана, но и других стран мира, – сказал «Озодлику» турецкий юрист Ибрагим Эргуль.

Как сообщил нашему радио источник, приближенный к правительству Узбекистана, экстрадиция из Турции узбекских беженцев – шаг, сделанный для потепления отношений между Ташкентом и Анкарой.

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова республика стала «открываться» для соседей по региону, а также для Турции.

В последнее время между Узбекистаном и Турцией начало наблюдаться потепление отношений, появились надежды на возвращение изгнанных ранее турецких компаний в эту страну.

Турция превратилась в удобную для узбекских беженцев страну после того, как отменила визовый режим для граждан Узбекистана.

​По данным турецких правозащитников, в самом Стамбуле проживают несколько тысяч беженцев из Узбекистана.

Экстрадиция Эркина Авазова и Абдуллы Эрматова в Узбекистан – это первый случай высылки узбекских беженцев из Турции.