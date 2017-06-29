Опрос: 10 процентов россиян едва сводят концы с концами

Каждый десятый опрошенный россиянин живет, едва сводя концы с концами, когда денег не хватает даже на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 29 процентов респондентов сказали, что денег на продукты им хватает, но покупка одежды уже затруднительна.

Доля жителей России, которых сами россияне признают бедными, составила 39 процентов, и это число стало самым большим с 2009 года.

Только три процента опрошенных россиян признались, что могут позволить себе «практически все», отмечают социологи.

Накануне глава Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, что за чертой бедности в стране находятся 22 миллиона человек, или 15 процентов населения России. Почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который составляет семь с половиной тысяч рублей (около 130 долларов). При этом прожиточный минимум в 2016 году составил около 10 тысяч рублей.