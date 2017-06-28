Мирзияев назначил новых замминистров

Бегимкулов Узокбой Шоимкулович занял пост заместителя министра высшего и среднего специального образования Узбекистана по науке. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Новый заместитель министра был назначен в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзияева №ПП-3094 от 27 июня 2017 года. До назначения Узокбой Бегимкулов работал ректором Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.

Также в Узбекистане назначен заместитель министра занятости и трудовых отношений, об этом сообщила пресс-служба министерства. Им стал бывший заместитель министра труда Низомов Баходир Махмудович. Новый заместитель министра занял должность в соответствии с постановлением президента Узбекистанп №ПП-3090 от 27 июня 2017 года.