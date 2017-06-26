США «не возражают» против победы войск Асада над джихадистами

В Сирии международная коалиция под коммандованием США готова приветствовать усилия правительства и его союзников, если они действительно побеждают «Исламское государство». Такое заявление сделал в конце недели представитель коалиции генерал Райан Диллон. По его словам, цель США – одержать победу над отрядами «Исламского государства», где бы они ни находились. (Группировка «Исламское государство» запрещена в ряде стран мира – Ред.) Дилон, находящийся в Багдаде, связался по видеосвязи с Вашингтоном, где в здании Пентагона собрались журналисты.

Генерал подчеркнул: если другие стороны, включая сирийское правительство, его иранских и российских союзников, тоже хотят воевать с экстремистами, то у американских военных в связи с этим «не возникает никаких проблем».

Отношения Вашингтона с Сирией серьезно ухудшились в период правления администрации Барака Обамы. США тогда придерживались однозначной позиции: «Асад должен уйти». В последние последние месяцы Асад усилил свои позиции в Сирии, отмечает Associated Press.