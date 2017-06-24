Тела узбекистанцев, погибших в ДТП в Казахстане, доставлены спецлайнером на родину

Тела 9 граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Актюбинской области Казахстана, также 38 узбекистанцев, пострадавших в результате опрокидывания рейсового автобуса в соседней республике, 24 июня доставлены спецлайнером на родину. Правительство Узбекистана выразило соболезнования семьям погибших. Узбекские власти впервые уделяют внимание своим гражданам, пострадавшим в результате несчастного случая за рубежом.

22 июня в результате опрокидывания рейсового автобуса марки «Мерседес-Бенц» на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана погибли 9 граждан Узбекистана, еще 18 были госпитализированы.

Находившиеся в салоне автобуса узбекистанцы были трудовыми мигрантами, работавшими в России.

Медицинские работники Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, прибывшие на место ДТП по поручению президента Шавката Мирзияева, вместе с казахстанскими коллегами осмотрели узбекистанцев, госпитализированных в местную больницу.

Вместе с тем посольство Узбекистана в Казахстане сообщило имена узбекистанцев, погибших и госпитализированных в результате ДТП на территории Актюбинской области Казахстана.

Согласно данному списку, обнародованному узбекским дипломатическим представительством в Казахстане, двое из погибших были выходцами из Андижанской области, трое – из Ферганы, двое – из Наманганской области, один – из Джизакской области и еще один из – Сурхандарьинской области республики.

​Как сообщил репортеру «Озодлика» сотрудник узбекского посольства в Казахстане, тела узбекистанцев, погибших в ДТП в Казахстане, а также 38 граждан, пострадавших в результате опрокидывания рейсового автобуса, 24 июня доставлены спецлайнером на родину.

Стоит отметить, что узбекские власти впервые уделили внимание своим гражданам, пострадавшим в результате несчастного случая за пределами страны, и впервые выразили соболезнования семьям погибших.

​При первом президенте Узбекистана Исламе Каримове власти полностью игнорировали проблемы своих граждан, трудящихся за пределами страны. А ныне покойный глава государства в свое время даже назвал их «лентяями».