Джонни Депп извинился на неудачную шутку о президенте Трампе
Голливудский киноактер Джонни Депп публично извинился за неудачную шутку, касающуюся президента США Дональда Трампа.
Выступая в пятницу во время музыкального фестиваля в британском городе Гластонбери («британский Вудсток»), Депп признался, что его слова о том, что давно никто из актеров Америки не убивал президента и «уже пора», отдают дурным вкусом.
В ответ Белый дом заявил, что президент осуждает насилие и огорчен, что Депп и другие не делают то же самое.
В 1865 году американский актер Джон Бут застрелил президента США Авраама Линкольна во время спектакля.
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