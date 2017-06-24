Джонни Депп извинился на неудачную шутку о президенте Трампе

Голливудский киноактер Джонни Депп публично извинился за неудачную шутку, касающуюся президента США Дональда Трампа.

Выступая в пятницу во время музыкального фестиваля в британском городе Гластонбери («британский Вудсток»), Депп признался, что его слова о том, что давно никто из актеров Америки не убивал президента и «уже пора», отдают дурным вкусом.

В ответ Белый дом заявил, что президент осуждает насилие и огорчен, что Депп и другие не делают то же самое.

В 1865 году американский актер Джон Бут застрелил президента США Авраама Линкольна во время спектакля.