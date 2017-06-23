МЧС доставит из Казахстана в Ташкент тела погибших узбекистанцев

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана принимает меры по доставке тел погибших в ДТП в Казахстане на территорию республики.

Кроме того, министерство организовало горячую телефонную линию для получения информации о состоянии пострадавших и иных связанных с происшествием вопросов – 371-234-87-20, 371-234-15-26.

«В результате ДТП погибли 9 человек (все – граждане Узбекистана), пострадали 18 человек (17 – граждане Республики Узбекистан, 5 из которых госпитализированы в центральную районную больницу Айтекебийского района Актюбинской области Казахстана)», – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что 22 июня в 10:20 часов в Айтекебийском районе Актюбиской области Казахстана на 946-ом километре автомобильной дороги «Самара-Шымкент» в 20 км от поселка Карабутак произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухярусного автобуса марки «Мерседес».

Он следовал по маршруту Волгоград – Шымкент, перевозя 52 человек, из которых 50 – граждане Узбекистана и 2 – гражданине Казахстана.