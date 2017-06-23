Экс-президент Кыргызстана дала показания на суде в качестве свидетеля

На заседание суда в Бишкеке по делу лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова вчера пришла экс-президент страны Роза Отунбаева.

Экс-президент Роза Отунбаева проходит по делу Текебаева в качестве свидетеля. Она обратилась к суду и потребовала справедливости:

– Уважаемый суд, я тоже здесь была президентом. Два президента у нас в бегах. Почему я не имею право на выступление? Адвокат и меня спросил о 12–13 мая. Я с уважением хотела бы обратиться к вам. Суд должен быть объективным. Но этот суд несправедливый. И эти дни пройдут. Выслушайте обе стороны и примите справедливое решение.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов защиты о допросе более чем 40 свидетелей. Среди них значится и имя экс-президента Кыргызстана Розы Отунбаевой. Есть среди представленного адвокатами списка свидетелей и действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Однако по нему вопрос остается открытым.

Омурбека Текебаева обвиняют в получении взятки по делу компании «Мегаком». Он был задержан и заключен под стражу 26 февраля. С ним вместе был арестован и оппозиционный политик Дуйшенкул Чотонов. Оба политика отвергают все обвинения.