В Ташкенте ожидается открытие турецкого банка

В Узбекистане в течение месяца ожидается открытие турецкого Государственного Зираат Банка (Ziraat Bank). Об этом 20 июня во время внеочередного Съезда Торгово-промышленной палаты Узбекистана сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

По словам премьер-министра Абдуллы Арипова, вслед за открытием в стране филиала Зираат Банка правительство Турции планирует выделить 500 миллионов долларов США на кредитование малого бизнеса в Узбекистане.

Ранее интернет-издание Podrobno.uz сообщало о том, что операционную деятельность турецкий банк начнет уже в следующем году.

Зираат Банк – крупнейшая кредитная организация Турции, основанная в 1863 году. Он осуществляет банковское обслуживание в 18 странах мира.

Ранее Радио «Озодлик» сообщало о том, что в скором времени в Узбекистане ожидается возобновление деятельности крупнейшей турецкой компании Demir Holding, которая покинула страну в 2010 году после начала проверок контролирующих органов.

Напомним, что в мае этого года в ходе прошедшего в Ташкенте узбекско-турецкого бизнес-форума сторонами был подписан большой пакет документов и соглашений на сумму более 2 миллиардов долларов. Документы предусматривают реализацию порядка 30 проектов в текстильной, электротехнической, фармацевтической, строительной отраслях и банковской сфере.

По официальным данным, в Узбекистане сегодня действует 441 предприятие с участием турецких инвесторов, в том числе 94 – со стопроцентным турецким капиталом. В ноябре 2016 года президенты Узбекистана Шавкат Мирзияев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Самарканде, где обсудили разработку «дорожной карты» по развитию сотрудничества двух стран.