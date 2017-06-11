Изгнанный при Каримове Demir Holding снова возвращается в Узбекистан
Сеть супермаркетов Demir, превратившаяся своего рода символ либеральной экономики независимого Узбекистана, в скором времени может снова возобновить свою деятельность в этой стране. Как говорят источники, хорошо информированные о подробностях переговоров между владельцем Demir Holding Ахматом Демиром и официальным Ташкентом, конфликт этой компании с властями Узбекистана был исчерпан по личному приказу президента Мирзияева.
Ахмат Демир готовится к открытию своего офиса в Ташкенте
Как стало известно «Озодлику» со слов достоверных источников внутри Узбекистана, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в ходе его официального визита 25-27 апреля в Ташкент сопровождала группа турецких бизнесменов.
Среди них был владелец Demir Holding Ахмат Демир, а также несколько других крупных турецких предпринимателей, которые в прошлом вложили свои инвестиции в экономику Узбекистана, а после выдвижения обвинений со стороны узбекских правоохранительных органов были вынуждены покинуть страну.
– Ахмата Демира в Узбекистан пригласил лично президент Шавкат Мирзияев. После того, как Мирзияев дал строгое поручение правительству решить конфликт Демира и других турецких предпринимателей с Узбекистаном, прокуратура, Минюст, Комитет по управлению государственным имуществом, хокимият города Ташкента и ряд других госорганов провели переговоры с Демиром. Они пришли к соглашению относительно возвращения отнятого у него имущества и возмещения причиненного ущерба. Владельцу компании обещали, что после начала работы власти предоставят Demir Holding большие льготы. Ахмат Демир принял решение вернуться обратно и сейчас готовиться начать работу в Ташкенте, – сообщил «Озодлику» источник, хорошо информированный о процессе переговоров с турецкими предпринимателями.
По словам собеседника, власти Узбекистана обещали вернуть Ахмату Демиру его гостиницу Grand Mir в центре Ташкента, а также другие отнятые ранее объекты недвижимости.
Однако официального сообщения о достигнутом соглашении между официальным Ташкентом и турецкими предпринимателями пока нет.
«Нельзя ради турецкого бизнеса обижать других инвесторов»
Представитель бизнес-структур Узбекистана, подтвердивший информацию о возвращении Demir Holding в страну, заявил, что возвращение Ахмату Демиру ранее отнятого у него имущества практически невозможно.
– После того, как Demir Holding покинул страну, гостиницу Grand Mir и супермаркеты Demir продали через биржу. Их выкупили другие инвесторы. Например, гостиницу Grand Mir выкупил российский олигарх Ильхом Шакиров, супермаркеты Demir были переименованы в Корзинку (Korzinka). Но сейчас нельзя ради турецкого бизнеса обижать других инвесторов, которые законно выкупили это имущество. Так как это будет считаться разбоем. Поэтому, насколько мне известно, хоким (мэр) Ташкента предложил Ахмату Демиру другую землю и другие объекты. В своюу очередь, турецкий бизнесмен согласился, – сказал второй источник «Озодлика», осведомленный о подробностях переговоров между узбекскими властями и турецким предпринимателем.
История Demir Holding в Узбекистане
Demir Holding, который считался одним из первых турецких предприятий, начавший работу в независимом Узбекистане, открыл офис в Ташкенте в 1992 году. Спустя немного времени компания, начавшая бизнес с торговли, расширила свою деятельность и занялась текстителем, строительством и туризмом.
В 1995 году открытие в центре Ташкента супермаркета Demir стало большим событием. В скором будущем супермаркет, находившийся рядом со зданием Службы национальной безопаности (улица Сайилгох, более известная в Ташкенте как Бродвей – Ред.), начала продавать на своих прилавках молоко, соки и даже мыло, изготовленное в Узбекистане. Как писала турецкая пресса, в Узбекистане Demir превратился в крупным холдинг, обеспечивавший работой около 7 тысяч человек.
3 мая 2003 года ныне покойный президент Узбекистана Ислам Каримов лично присутствовал на торжественной церемонии открытия новой гостиницы Grand Mir (бывшая гостиница «Россия» – Ред.) и дал работе Demir Holding самую высокую оценку – 10 баллов.
Позже сеть супермаркетов Demir была переименована в Mir Store, которая закрылась в 2010 году после начала проверок контролирующих органов, но больше так и не открылась.
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