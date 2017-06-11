Изгнанный при Каримове Demir Holding снова возвращается в Узбекистан

Сеть супермаркетов Demir, превратившаяся своего рода символ либеральной экономики независимого Узбекистана, в скором времени может снова возобновить свою деятельность в этой стране. Как говорят источники, хорошо информированные о подробностях переговоров между владельцем Demir Holding Ахматом Демиром и официальным Ташкентом, конфликт этой компании с властями Узбекистана был исчерпан по личному приказу президента Мирзияева.

Ахмат Демир готовится к открытию своего офиса в Ташкенте

Как стало известно «​Озодлику»​ со слов достоверных источников внутри Узбекистана, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в ходе его официального визита 25-27 апреля в Ташкент сопровождала группа турецких бизнесменов.

Среди них был владелец Demir Holding Ахмат Демир, а также несколько других крупных турецких предпринимателей, которые в прошлом вложили свои инвестиции в экономику Узбекистана, а после выдвижения обвинений со стороны узбекских правоохранительных органов были вынуждены покинуть страну.

– Ахмата Демира в Узбекистан пригласил лично президент Шавкат Мирзияев. После того, как Мирзияев дал строгое поручение правительству решить конфликт Демира и других турецких предпринимателей с Узбекистаном, прокуратура, Минюст, Комитет по управлению государственным имуществом, хокимият города Ташкента и ряд других госорганов провели переговоры с Демиром. Они пришли к соглашению относительно возвращения отнятого у него имущества и возмещения причиненного ущерба. Владельцу компании обещали, что после начала работы власти предоставят Demir Holding большие льготы. Ахмат Демир принял решение вернуться обратно и сейчас готовиться начать работу в Ташкенте, – сообщил «​Озодлику» источник, хорошо информированный о процессе переговоров с турецкими предпринимателями.

По словам собеседника, власти Узбекистана обещали вернуть Ахмату Демиру его гостиницу Grand Mir в центре Ташкента, а также другие отнятые ранее объекты недвижимости.

Однако официального сообщения о достигнутом соглашении между официальным Ташкентом и турецкими предпринимателями пока нет.

«​Нельзя ради турецкого бизнеса обижать других инвесторов»​

Представитель бизнес-структур Узбекистана, подтвердивший информацию о возвращении Demir Holding​ в страну, заявил, что возвращение Ахмату Демиру ранее отнятого у него имущества практически невозможно.

– После того, как Demir Holding покинул страну, гостиницу Grand Mir и супермаркеты Demir продали через биржу. Их выкупили другие инвесторы. Например, гостиницу Grand Mir выкупил российский олигарх Ильхом Шакиров, супермаркеты Demir были переименованы в Корзинку (Korzinka). Но сейчас ​нельзя ради турецкого бизнеса обижать других инвесторов, которые законно выкупили это имущество. Так как это будет считаться разбоем. Поэтому, насколько мне известно, хоким (мэр) Ташкента предложил Ахмату Демиру другую землю и другие объекты. В своюу очередь, турецкий бизнесмен согласился, – сказал второй источник «Озодлика», осведомленный о подробностях переговоров между узбекскими властями и турецким предпринимателем.

История Demir Holding в Узбекистане

Demir Holding, который считался одним из первых турецких предприятий, начавший работу в независимом Узбекистане, открыл офис в Ташкенте в 1992 году. ​Спустя немного времени компания, начавшая бизнес с торговли, расширила свою деятельность и занялась​ текстителем, строительством и туризмом.

В 1995 году открытие в центре Ташкента супермаркета Demir стало большим событием. В скором будущем супермаркет, находившийся рядом со зданием Службы национальной безопаности (улица Сайилгох, более известная в Ташкенте как Бродвей – Ред.), начала продавать на своих прилавках молоко, соки и даже мыло, изготовленное в Узбекистане. Как писала турецкая пресса, в Узбекистане Demir превратился в крупным холдинг, обеспечивавший работой около 7 тысяч человек.

3 мая 2003 года ныне покойный президент Узбекистана Ислам Каримов лично присутствовал на торжественной церемонии открытия новой гостиницы Grand Mir (бывшая гостиница «Россия» – Ред.) и дал работе Demir Holding самую высокую оценку – 10 баллов.

​Позже сеть супермаркетов Demir была переименована в Mir Store, которая закрылась в 2010 году после начала проверок контролирующих органов, но больше так и не открылась.