Обучение в медколледже имени Боровского обещали продлить на два года

Хоким (мэр) города Ташкента Рахмонбек Усманов пообещал группе родителей учащихся Ташкентского медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского, что их дети окончат данное учебное заведение. Об этом говорится в обращении, поступившем в редакцию «Озодлика». Вместе с тем сообщается о том, что в хокимият города внесено предложение о приостановлении приема учащихся в медколледж имени Боровского.

Как говорится в обращении родителей учащихся медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского, чиновники хокимията (мэрии) Ташкента пообещали им, что по меньшей мере в течение ближайших двух лет не закроют данное учебное заведение.

«20 июня представители родителей учащихся медколледжа побывали в хокимияте и сам хоким сказал им следующее: «На следующей неделе выйдет решение относительно этого вопроса, ваши дети окончат медколледж, я вам даю слово, будьте спокойны!» Мы видим благие дела нашего правительства, и поэтому сейчас надеемся только на лучшее», –сказал «Озодлику» на условиях анонимности отец одного из учащихся медколледжа имени Боровского.

​20 июня мать одного из учащихся данного учебного заведения отправила в редакцию «Озодлика» через мессенджер Telegram аудиозапись встречи Рахмонбека Усманова с родителями учащихся медколледжа имени Боровского, в которой глава Ташкента обещает группе родителей, что в ближайшее время власти не станут закрывать данное учебное заведение.

​«Ваши дети окончат медколледж, я даю вам слово. Одним словом, не теряйте надежду, успокойте своих детей, дай бог, они продолжат учебу», – пообещал хоким Ташкента родителям учащихся медколледжа имени Боровского.

Репортеру «Озодлика» не удалось получить комментарий в хокимияте города Ташкента относительно встречи главы столицы с группой родителей учащихся медколледжа имени Боровского.

Ранее сообщалось о том, что учебный процесс в медколледже имени Боровского приостановлен, а учащиеся 2-х и 3-х курсов распределены по другим средним медицинским учебным заведениям.

17 июня родители более 60 учащихся медколледжа имени Боровского потребовали от руководства данного учебного заведения не распределять их детей по другим средним медицинским учебным заведениям.

В редакцию «Озодлика» поступила видеозапись, на которой запечетлена состоявшаяся в минувшую субботу встреча родителей учащихся с руководством медколледжа. На видеозаписи можно увидеть, как руководство медколледжа и представители столичного хокимията пытаются успокоить группу родителей и просят их не распространять в социальных сетях видео-аудиоматериалы, касающиеся вопроса о закрытии медколледжа.

В беседе без микрофона с репортером нашего радио мать одного из учащихся медколледжа имени Боровского, принявшая участие на встрече с руководством учебного заведения, рассказала следующее:

– Пока они пытаются успокоить нас. Потому что дело, связанное с убийством учащегося медколледжа Джасура Ибрагимова, стало большой шумихой. Весь сыр-бор начался именно после этого трагического случая. Но наши дети не должны отвечать за произошедшее. Очень глупо закрывать медколледж из-за всего этого! Вину нужно возложить на руководство, которое допустило все это, но зачем нужно закрывать колледже?! Я прошу вас, донесите нашу просьбу до президента Шавката Миромоновича! Мы верим в том, что он не оставит без внимания нашу просьбу.

Однако 19 июня на сайте Министерства здравоохранения Узбекистана было опубликовано сообщение о том, что в хокимият города Ташкента внесено предложение о приостановлении приема учащихся в медколледж имени Боровского.

«Результаты недавнего анализа деятельности Ташкентского медицинского колледжа им. П.Ф.Боровского показывают, что в данном учебном заведении есть серьезные проблемы в организации учебно-воспитательной работы. Так, в колледже существует реальных мест на более 2 тысяч учащихся, но несмотря на это, сегодня здесь обучаются 3 тысячи 94 юношей и девушек. Общее количество молодежи превыщает возможности колледжа на полтора раза, в группах в среднем обучается по 36-38 юношей и девушек, нехватка учебных аудиторий – все это стало причиной организации учебы в двух сменах. В целом, организация учебы в двух сменах, полная занятость всех учебных аудиторий создает большие проблемы в работе предподавателей учебного зведения над собой, с родителями, организации внеучебной, духовно-нравственной, воспитательной работ, оказании психологической услуги», – приводится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

В результате, учитывая вышеприведенные, подготовлены соответствующие предложения о приостановке приема документов в Ташкентском медицинском колледже им. П.Ф.Боровского в 2017-2018 учебном году. Они представлены в Государственную комиссию по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан и Координирующий Совет по охвату в академические лицеи и профессиональные колледжи выпускников 9-х классов при Ташкентском городском хокимияте, сообщила информационная служба Минздрава.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник Минздрава заявил, что пока судьба медколледжа имени Боровского остается неясной. По его словам, окончательное решение по делу данного учебного заведения будет принято в самое ближайшее время.

– Все-таки нужно закрыть колледж, в котором положение было настолько плохим, что в результате привело к гибели 18-летнего учащегося, – заявил нашему радио в телефонном разговоре представитель Минздрава Узбекистана.

Напомним, что 18-летний учащийся Ташкентского медколледжа имени Боровского Джасур Ибрагимов был избит однокурсниками 3 мая этого года.

После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

ГУВД Ташкента обещало найти виновных в убийстве Джасура Ибрагимова. По данному делу начато следствие.

Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора Узбекистана.

По данным Генпрокуратуры, несколько человек задержаны. Главный подозреваемый взят под стражу.

4 июня сотни жителей Ташкента вышли на улицу с требованием наказать виновных в смерти Джасура Ибрагимова.