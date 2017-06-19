В Андижане начали реабилитировать «джихадистов», «ваххабитов», «акрамитов» и «хизбутчиков»

В Андижанской области специальная группа из числа сотрудников правоохранительных органов, Министерства здравоохранения, банков и других госорганов, а также имамы посещают дома верующих, занесенных в «черный список», и проводят с ними беседы. Как сообщил «Озодлику» один из членов данной спецгруппы, согласно поручению президента Мирзияева, во время бесед члены спецгруппы пытаются вернуть верующих к полноценной жизни в обществе, а также обещают им предоставить бесплатное лечение и даже банковские кредиты.

В Андижанской области Узбекистана началась кампания по оправданию верующих-мусульман, внесенных при прежнем президенте Исламе Каримове в так называемый «черный список» с ярлыками «джихадист», «ваххабит», «акрамит» или «хизбутчик».

Специальная группа из десяти человек, в состав которой вошли заместители хокимов (глав районных администраций), заместители хокимов по делам женщин, имамы, сотрудники милиции, банков, госоргана в сфере занятости населения, Министерства здравоохранения, общественного движения молодежи «Камолот», Фонда по социальной поддержке ветеранов Узбекистана «Нуроний» и один психолог, посещают дома внесенных в «черный список» верующих-мусульман и проводят с ними беседы.

Как сообщил «Озодлику» пожелавший остаться анонимным один из членов данной спецгруппы, ежедневно спецгруппа посещает дома, по меньшей мере, 10-15 верующих-мусульман:

– Мы заходим в дома верующих, оказавшихся в так называемом «черном списке», и говорим им, что являемся представителями президента. Мы говорим им: «Ранее вы, сами того не ведая, впутался в нехорошее дело, и на вас повесили плохой ярлык. Поэтому наш Юртбаши (так в Узбекистане называют главу государства – Ред.) отправил нас к вам, чтобы мы узнали о вашем положении, чтобы вы не чувствовали себя отчужденным от людей и помогли вам влиться в общество». Они безмерно радуются, услышав от нас такие слова, – говорит нашему радио член спецгруппы, проводящей беседы в домах мусульман, оказавшихся в «черном списке».

По его словам, если кто-то из оказавшихся в «черном списке» мусульман болен, то члены спецгруппы обещают ему бесплатное лечение, если кто-то из них желает заняться предпринимательством, то сотрудники банков предлагают получить кредит:

– Во время одной из таких бесед являющийся членом нашей спецгруппы имам задал следующий вопрос одному из андижанских мусульман, который был внесен в «черный список»: «Почему вы не ходите в мечеть? Вы можете спокойно ходить в мечеть и читать там намаз. Никто не будет преследовать вас». Тогда этот мусульманин заплакал и ответил ему: «Из-за страха мы даже перестали читать намаз». Кроме того, во время этих бесед выяснилось, что некоторые парни попали в «черный список» только из-за того, что послушали скачанные на мобильный телефон непонятные лекции на религиозные темы. Сейчас мы оправдываем этих парней, – сказал «Озодлику» член спецгруппы, проводящей беседы в домах мусульман, оказавшихся в «черном списке».

Как говорит нашему репортеру один из имамов, который вместе с остальными членами спецгруппы посещает дома верующих-мусульман в Андижанской области, около 15 лет назад Духовное управление мусульман Узбекистана вынесло специальную фетву против верующих, оказавшихся в «черном списке». Согласно этой фетве, мы должны были разорвать отношения с мусульманами, которые оказались в «черном списке», не должны были пускать их в мечети, не родниться с ними, и вообще изолировать их от общества, говорит андижанский имам.

– Мы ведь сами поддержали тогда эту фетву. Это мы выставили этих мусульман врагами народа и отстранили их от общества. А сейчас нам стыдно признаваться им в этом. Но как бы нам не было стыдно, мы все равно говорим им об этом. Мы объясняем им, что тогда воздух был другой, сейчас черные тучи улетучились и приказ нового падишаха является для нас законом. Во многих семьях после наших слов люди, особенно женщины, начинают плакать от радости, – говорит имам.

Вместе с тем, по его словам, лица, чьи имена были внесены в «черный список», поделены на три категории:

– Первая категория – это раскаявшиеся, вторая –​ это те, которые еще колеблются, а третья категория – заядлые радикалы. Если мусульманин не хочет отказаться от своих радикальных взглядов, то его лишат гражданства Узбекистана. Такие содержатся в тюрьмах. Тем, кто раскаялся или колеблется, дается шанс. Если во время таких бесед кто-то из раскаявшихся мусульман жалуется, что у него дома нет газового баллон, то на месте дается указание о доставке в его дом газового баллона. Если кто-то из них жалуется, что у него имеются проблемы с налогами, то члены спецгруппы обещают ему решить этот вопрос. Одним словом, делается все, чтобы помочь лицам, оказавшимся в «черном списке», – сказал «Озодлику» имам из Андижана, являющийся членом спецгруппы, которая проводит кампанию по оправданию мусульман, оказавшихся в «черном списке».

Не представившийся сотрудник хокимията (администрации) Андижанской области подтвердил репортеру «Озодлика» информацию о том, что в области началась кампания по реабилитации мусульман, оказавшихся в «черном списке»:

– Если вы слышали, то наш президент сказал: «Мы должны стать другом для заблудших людей, призвать их к просвещению». Исходя из сказанного президентом, мы разработали мероприятие по возвращению таких людей к полноценной жизни. Специальные группы работают по всей области и помогают решить проблемы таких людей, – сказал местный чиновник.

Напомним, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на совещании 3 июня в администрации Андижанской области предложил лишать гражданства соотечественников, которые примкнули к радикальным религиозным группам и течениям.

«К примеру, если в пяти маxалляx 20-30 людей собьются с верного пути, то можно подсчитать, что пять из двадцати примкнули к самым худшим, они не вернутся. Ими не надо заниматься, иx надо лишать гражданства Узбекистана. Не нужно. Я готов лишить иx гражданства», – сказал он.

Мирзияев в своей речи призвал имамов и представителей власти внести «предложение по лишению гражданства Узбекистана самыx ярыx» из них.

Как сказал глава государства, обществу необходимо действовать, чтобы вернуть «введенных в заблуждение» и присоединившихся к различным религиозным движениям, но не «ярыx» представителей группировок.

Радио «Озодлик» сообщало о том, что 15 июня президент Мирзияев провел видеоселекторное совещание на тему «Обеспечение стабильности социально-духовной среды, сохранение чистоты нашей священной религии – требование времени» с участием имамов и религиозных деятелей со всей республики, в котором присутствовали более 10 тысяч человек.

Глава государства поручил соответствующим органам создать специальные группы на местах, которые должны повторно изучить дела мусульман, оказавшихся в так называемом «черном списке», и поручил имамам работать с семьями лиц, осужденных по религиозным мотивам.