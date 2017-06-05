Мирзияев предложил лишать гражданства примкнувших к экстремистам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предложил лишать гражданства соотечественников, которые примкнули к радикальным религиозным группам и течениям. Об этом он сказал 3 июня во время собрания в администрации Андижанского района.

«К примеру, если в пяти маxалляx 20-30 людей собьются с верного пути, то можно подсчитать, что пять из двадцати примкнули к самым худшим, они не вернутся. Ими не надо заниматься, иx надо лишать гражданства Узбекистана. Не нужно. Я готов лишить иx гражданства», – сказал он.

Мирзияев в своей речи призвал имамов и представителей власти внести «предложение по лишению гражданства Узбекистана самыx ярыx» из них.

Как сказал глава государства, обществу необходимо действовать, чтобы вернуть «введенных в заблуждение» и присоединившихся к различным религиозным движениям, но не «ярыx» представителей группировок.