Трамп решил воздержаться от отмены инициативы Обамы по мигрантам

Президент США Трамп не планирует в ближайшее время выполнять предвыборное обещание о лишении права на работу или депортации лиц, приехавших в страну в юном возрасте вместе с родителями. Речь идет о родителях – нелегальных иммигрантах. Об этом сообщил Белый дом.

Инициатива по защите этой категории лиц – в Америке их примерно 800 тысяч – была принята Бараком Обамой. Их дела рассматриваются заново каждые два года. Долгосрочные перспективы обамовской инициативы при правлении Трампа остаются неясными.

В то же время, как подчеркивают представители Белого дома и Министерства внутренней безопасности, распоряжением Трампа не затрагивается смежное постановление, предусматривающее депортацию или отзыв разрешения на работу у незаконных мигрантов, чьи дети имеют американское гражданство или вид на жительство. Таких нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах насчитывается ныне примерно 5 миллионов.