В Оше прошел концерт кыргызско-узбекской дружбы

В городе Оше в жилмассиве «Амир-Темур» (Он-Адыр) прошел концерт дружбы с участием кыргызстанских и узбекистанских артистов. Мероприятие состоялось во дворе школы им. Шевченко.

Организатором концерта выступил местный предприниматель Дильмурад Ишанов при поддержке мэрии и горкенеша Оша.

По инициативе Ишанова, артисты ташкентского музыкального театра «Мукими» 7 июня приехали в Ош на недельные гастроли. Они представят в населенных пунктах области бесплатный спектакль "Веселая невестка".

Отношения Кыргызстана и Узбекистана, охладевшие в последние годы, начали улучшаться с осени 2016 года.