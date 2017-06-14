В Оше прошел концерт кыргызско-узбекской дружбы
В городе Оше в жилмассиве «Амир-Темур» (Он-Адыр) прошел концерт дружбы с участием кыргызстанских и узбекистанских артистов. Мероприятие состоялось во дворе школы им. Шевченко.
Организатором концерта выступил местный предприниматель Дильмурад Ишанов при поддержке мэрии и горкенеша Оша.
По инициативе Ишанова, артисты ташкентского музыкального театра «Мукими» 7 июня приехали в Ош на недельные гастроли. Они представят в населенных пунктах области бесплатный спектакль "Веселая невестка".
Отношения Кыргызстана и Узбекистана, охладевшие в последние годы, начали улучшаться с осени 2016 года.
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