Посольство Украины в Астане обратилось с нотой в связи с «картой без Крыма»

Посольство Украины в Казахстане заявило, что ожидает от Министерства иностранных дел Казахстана реакции в связи с указанием карты Украины без Крыма на экспозиции в центре Астаны.

Согласно заявлению посольства Украины в Facebook’e, на выставленных в центре Астаны инсталляциях - в форме человеческих фигур с глобусами в руках – контур карты России обозначен с полуостровом Крым, тогда как контур карты Украины указан без Крыма.

«Украинская сторона ожидает от МИД Казахстана разъяснений и действий. Выставленная на экспозиции на бульваре Нуржол в Астане карта – «с признаками нарушения территориальной целостности Украины», карта России – «с признаками нарушения государственного суверенитета Украины», – говорится в заявлении посольства. Пресс-секретарь дипломатического представительства Украины в Астане Ирина Блащук сказала, что 12 июня в МИД Казахстана в связи с этим была направлена нота.

Первый замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал воздержаться от «политизации». «Инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности», – заявил он журналистам. По его словам, предполагаемые авторы этих фигур «признали вину» и направили в посольство Украины «официальное обращение с извинениями».

Пресс-секретарь посольства Украины Ирина Блащук сказала, что по приезду к месту утром 13 июня она обнаружила, что карты зарисованы. На «глобусе России» вместо карты теперь изображен Собор Василия Блаженного, на «глобусе Украины» – небо, поле и национальный герб Украины, сказала она.