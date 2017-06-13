Преподавателей погибшего студента Джасура Ибрагимова решили «наказать»

Преподаватели 18-летнего учащегося Ташкентского медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасура Ибрагимова, который был избит 3 мая однокурсниками и скончался 1 июня, пожаловались на давление со стороны руководства. Как утверждают преподаватели медколледжа, их заставляют работать без выходных и отпусков.

Работа 7 дней в неделю

11 июня, несмотря на выходной день, преподавателей Ташкентского медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского заставили выйти на работу.

Преподавателям медколледжа было заявлено, что отныне они будут работать без выходных и трудовых отпусков. Об этом говорится в письме, отправленном в редакцию «Озодлика» от имени группы преподавателей медколледжа.

«Чего хочет добиться директор центра среднего специального образования, лишив преподавателей медколледжа имени П.Ф. Боровского выходных дней и трудовых отпусков? Разве это соответствует законодательству? Как завтра будет работать преподаватель, который вообще не отдыхал?», – жалуются в своем письме преподаватели медколледжа имени Боровского.

«​Наказание»​ за смерть Жасура

Как заявил в разговоре с репортером «Озодлика» один из преподавателей медколледжа, лишив выходных дней и трудовых отпусков, преподавателей решили наказать за смерть одного из учащихся – Джасура Ибрагимова, который скончался в начале этого месяца.

– Прежнего директора сняли с должности, новый пока не назначен. Гульчехра Алимова временно работает директором медколледжа. У нас до сих пор идут проверки. Во время всех собраний нас, преподавателей, обвиняют в смерти Джасура, заявляя, что именно наше безразличие стало причиной его смерти. Наши нервы уже сдают после всех этих проверок. Ко всему прочему, нас заставляют работать без выходных. Если честно, все преподаватели сильно замучились, – сказал нашему радио один из преподавателей Ташкентского медколледжа имени Боровского.

Руководство обещает дать выходной

В разговоре с репортером нашего радио руководство Ташкентского медколледжа имени П.Ф. Боровского подтвердило информацию о том, что 11 июня, в воскресенье, преподавателей медколледжа заставили работать:

– Мы действительно в воскресенье вызвали преподавателей на работу. Вам известно, что после смерти Джасурбека у нас идут проверки, нам нужно было обсудить изменения в руководстве. Только поэтому мы вызвали их на работу, но мы обязательно дадим их выходные дни и трудовые отпуска. Кроме того, никто не оказывает на них давление и не обвиняет ни в чем. Прокуратура проверяет все, суд установит виновных, – сказал в разговоре с нашим репортером один из руководителей медколледжа.

Директор и два его заместителя изгнаны с работы

Напомним, что 18-летний учащийся Ташкентского медколледжа имени П.Ф. Боровского Джасур Ибрагимов был избит одноклассниками 3 мая этого года.

После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

ГУВД Ташкента обещало найти виновных в убийстве Джасура Ибрагимова, начато следствие.

Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора Узбекистана.

По данным Генпрокуратуры, несколько человек задержаны.

После смерти Джасура Ибрагимова с занимаемой должности была снята директор медколледжа имени П.Ф. Боровского Лутфи Юсупова и двое ее заместителей.

В настоящее время медколледжем руководит временный директор Гульчехра Алимова и двое временных замдиректоров.

4 июня сотни жителей Ташкента вышли на улицу, чтобы потребовать от властей наказания виновных.

Только 5 июня начались допросы подозреваемых – второкурсников Улмаса, Тимура и Бегзода, а также третьекурсников Тимура и Хурмата. Их имена совпадают с именами, названными матерью погибшего в открытом письме.

Следственный отделом ГУВД Ташкента возбудил уголовное дело против Исломбека Тулаганова по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». 5 июня его арестовали.

В ГУВД заверили, что дадут правовую оценку действиям педагогов, учителей и медицинских работников – именно на этом, в том числе, настаивали граждане, подписавшие петицию.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн сделал заявление в связи с недавним инцидентом с участием учащихся медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте. Он принес глубокие соболезнования семье Джасура Ибрагимова и выразил обеспокоенность в связи с ростом случаев запугивания и травля в учебных заведениях во всем мире. Вместе с тем, глава ЮНИСЕФ в Узбекистане предложил правительству страны помощь в решении этой проблемы.