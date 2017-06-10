В Афганистане сегодня вспоминают жертв недавних терактов

В Афганистане 10 июня вспоминают жертв недавних терактов. При нападениях экстремистов погибли не менее 200 человек, ранения получили более 600. Президент Ашраф Гани накануне заявил накануне, что 10 июня будут приспущены национальные флаги.

В последние дни нападения произошли в Кабуле и провинции Хост на юго-востоке Афганистана, а также в провинции Герат на западе страны. Только в Кабуле при взрыве 31 мая погибли более 150 человек, еще 460 были ранены. Это стало самым кровопролитным нападением с 2001 года, когда войска США и их союзников вторглись в Афганистан и был свергнут правивший тогда режим талибов.

27 мая в провинции Хост был взорван автомобиль начиненный взрывчаткой, погибли 13 человек, еще восемь были ранены. 6 июня произошел взрыв в мечети города Герат – семеро погибли, 15 были ранены.