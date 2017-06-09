В Ираке в Мусаибе прогремел взрыв, ИГ взяло ответственность

По меньшей мере 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате атаки смертника в иракском городе Мусаиб, расположенном к югу от Багдада, сообщают силовики и медики. Нападавший привел взрывное устройство в действие сегодня в центре города у рынка, заявила местная полиция.

Ответственность за эту атаку взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ»), которая утратила значительную часть захваченных ею в 2014 году в Ираке и Сирии территорий и совершила за минувшие несколько месяцев серию атак в Ираке, в которых были задействованы смертники. Cилы международной коалиции и иракские войска ведут наступление на второй крупнейший город Ирака Мосул с целью отбросить боевиков.

Об освобождении восточной части Мосула было объявлено в начале года, после чего началась операция по освобождению западной части этого города, отделенной от восточных районов рекой Тигр.