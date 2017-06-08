Турция и Иран выступили в поддержку Катара

Турция заявила о поддержке Катара в напряженной ситуации, связанной с отношениями между Дохой и другими арабскими государствами. Анкара ускорила рассмотрение законопроекта о размещении своих войск в Дохе и предложила поставку продовольствия и водоснабжение, от которых Катар отрезала Саудовская Аравия.

Иран ранее предложил поставлять продовольствие в Катар, где охваченные паникой покупатели смели товары с полок супермаркетов. Иран направил министра иностранных дел Джавада Зарифа в Анкару, чтобы обсудить то, что Тегеран называет «тревожными» событиями, подразумевая трения в отношениях арабских государств Персидского залива.

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия и ряд других арабских стран, во главе которых стоят сунниты, разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили воздушное и наземное сообщение с этой страной, обвинив ее в тесных связях с Ираном и финансировании «экстремистских групп».