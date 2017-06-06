«Узбекконцерт» запретил петь песни, посвященные Мирзияеву

Государственное учреждение «Узбекконцерт» запретило петь песни, посвященные президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву. По информации из Ташкента, об этом 2 июня сообщил исполняющий обязанности директора «Узбекконцерта» Азамат Хайдаров.

Азамат Хайдаров отметил, что некоторые исполнители используют видео, которое относится к работе президента страны, а также тексты, не соответствующие художественным нормам.

«Особенно они используют при монтаже видео, принадлежащее какой-то личности или деятельности руководителя государства… Это не соответствует морально-этическим нормам», – сказал он.

В совещании принимал участие заместитель министра культуры Минходжиддин Ходжиматов. Он поддержал Азамата Хайдарова. По его словам, если исполнители хотят петь песни, то пусть поют о стране, нации и происходящих изменениях. Этого никто не запрещает, сказал он и предложил посоветоваться.

Ранее 49-летняя киноактриса и певица Дильфуза Исмаилова посвятила песню «Пусть будет здоров, султан этой красивой земли» президенту Шавкату Мирзияеву. Член Союза композиторов Узбекистана, музыковед Равшанбек Матжонов говорил, что при первом президенте Исламе Каримове создание хвалебных песен не поощрялось, некоторых певцов за это даже наказывали.