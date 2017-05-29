Узбекская певица посвятила новую песню Шавкату Мирзияеву, назвав его «султаном»

49-летняя киноактриса и певица из Узбекистана Дильфуза Исмаилова, которая обрела известность благодаря ролям более чем в 100 фильмах, стала первой узбекской певицей, спевшей песню, возвеличивая президента Шавката Мирзияева.

В беседе с репортером «Озодлика» певица Дильфуза Исмаилова рассказала о том, что песня «Пусть будет здоров султан этой красивой земли», автором текста и музыки которой являются поэт Тахир Мухаммад и композитор Рустам Тулашов, была создана в декабре 2016 года, когда Шавкат Мирзияев был избран президентом Узбекистана. По словам певицы, эта песня была создана «по велению сердца и по требованию совести».

– Мы с поэтом Тахиром Мухаммадом восхитились, видя, какие благие дела делает наш президент Шавкат-ака, и начали работу над этой песней. Тахиржан написал красивый текст, а музыку – композитор Рустам Тулашов. Мы записали эту песню в декабре, в январе – доработали, сняли клип и отдали телеканалам, – говорит нашему радио Дильфуза Исмаилова.

По ее словам, ни один из госорганов или правительственных чиновников не заказывал им эту песню:

– Я спела эту песню, видя, какую красивую работу ведет Шавкат-ака, который является продолжателем дела нашего прежнего Юртбаши (так в Узбекистане называли первого президента Ислама Каримова – Ред.), какие хорошие изменения происходят в нашей стране. Затем мы сняли клип на эту песню, – сказала репортеру «Озодлика» певица Дильфуза Исмаилова.

Клип на песню, посвященную новому президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, появился в социальных сетях и развлекательных каналах узбекского телевидения 22 мая этого года.

В этом клипе, который в узбекском сегменте глобальной сети успели просмотреть сотни тысяч пользователей, певица Дильфуза Исмаилова возвеличивает нового главу Узбекистана, называя его «султаном».

В клипе на песню «Пусть будет здоров султан этой красивой земли» показаны кадры встречи президента Шавката Мирзияева с гражданами Узбекистана и памятник Амиру Темуру (Тамерлану).

Клип заканчивается выступлением президента Шавката Мирзияева о необходимости обогащения узбекского народа.

Сегодня клип на новую песню Дильфузы Исмаиловой, которая в свое время выпустила ряд хвалебных видеозаписей в адрес чиназского основателя финансовой пирамиды Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай», который был арестован правоохранительными органами Узбекистана по обвинению в финансовых махинациях, широко обсуждаются в соцсетях.

Один из пользователей соцсети Фазлиддин Джаббаров негативно отозвался о новом клипе на песню Дильфузы Исмаиловой.

«Поэты и певцы должны поднимать проблемы народа, а не восхвалять султанов. Подхалимы! Никто не знает, куда уходят хлопок, пшеница, золото, газ, шелковичное сырье и уран. Безработица измотала народ. Узбеки мытарятся за границей. Все это – проблемы нашего народа. Если вы такие храбрые, то пойте об этом», – написал Фазлиддин Джаббаров в своем комментарии под клипом песни на видео-портале YouTube.

Еще один комментатор Камранжан Абдуллаев сравнил посвященную президенту Мирзияеву песню с туркменским лицемерием:

«Мне кажется, что это не хорошо. Его избрали совсем недавно, он еще не сделал заметных изменений. Но наши певцы запели, как туркмены», – написал комментатор Камранжан Абдуллаев.

Однако некоторые пользователи поддержали певицу Дильфузу Исмаилову. По мненнию комментатора по имени Шохрух, восхваление руководителей – сложившаяся традиция в Узбекистане:

«Артист делает свое дело. И раньше поэты и певцы восхваляли падишахов. То, что делает наш президент, заслуживает уважения. Пусть Всевышний сохранит его от сглаза и убережет от всего плохого», – написал комментатор.

Как сказал репортеру «Озодлика» член Союза композиторов Узбекистана, музыковед Равшанбек Матжонов, раньше, при Каримове, создание хвалебных песен не поощрялось:

– В эфире основных телеканалов и в репертуаре официальных музыкальных мероприятий не было хвалебных песен. Мурад Мухаммад Дуст, который являлся в свое время пресс-секретарем президента Узбекистана, а затем государственный советник Хайриддин Султанов запретили артистам выступать с такими песнями. Певцы-любители, конечно же, пели такие песни, но их никогда не пускали на большую сцену. К примеру, песня Юлдуз Усмановой «Самарканд» прозвучала всего лишь один раз в ресторане. Но потом администратор этого ресторана получил выговор, – говорит собеседник.

По его словам, при ныне покойном президенте Узбекистана Исламе Каримове певцов, исполнявших хвалебные песни, наказывали:

– Певца, который спел песню про главу компании Zeromax («Зеромакс») Миродила Джалолова, не стали наказывать жестко, так как он был слепым. Но Абдулазиза Карима, который посвятил песню криминальному авторитету Салиму Абдувалиеву, лишили лицензии, – сказал «Озодлику» член Союза композиторов Узбекистана, музыковед Равшанбек Матжонов.

Первую хвалебную песню, посвященную скончавшемуся в прошлом году президенту Узбекистана Исламу Каримову в 1994 году спел певец Огабек Сабиров. Эта песня называлась «Колокольчик у него звонкий» («Қўнғироғи жарангдор»). Позже этот же певец посвятил Каримову еще одну песню, которая называлась «Тысяча благодарностей» («Минг қуллуқ»). В 2015 году Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова посвятила песню под названием «Самарканд» тогдашнему президенту Исламу Каримову, назвав его «падишахом».