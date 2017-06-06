Считавшийся преемником Каримова Рустам Азимов освобожден от должности заместителя премьер-министра (видео)

Как пишут местные интернет-издания со ссылкой на сайт UZ24, Рустам Азимов освобожден от должности заместителя премьер-министра в связи с переходом на другую должность. На какую должность будет назначен Рустам Азимова, пока официально не сообщается.

По сообщениям СМИ, пост зампремьера вместо Рустама Азимова занял бывший первый заместитель министра финансов Джамшид Кучкаров.

Некоторые неофициальные источники распространили информацию о том, что 59-летний Рустам Азимов назначен председателем Центрального банка Узбекистана. Однако Центробанк до сих пор не подтвердил данную информацию. После смерти 23 мая этого года Файзуллы Мулладжанова, который возглавлял ЦБ с 1991 года, его должность остается вакантной. Ожидается, что назначение главы Центробанка Узбекистана состоится в самое ближайшее время. Временно обязанности главы Центробанка исполняет заместитель председателя ЦБ Саидкамол Ходжаев.

Рустам Азимов, который при первом президенте Узбекистана Исламе Каримове занимал должность первого заместителя премьер-министра и пост министра финансов, считался одним из основных управленцев финансово-банковской системы страны.

Рустам Азимов в 2000-2002 годах возглавлял Министерство макроэкономики и статистики, в 2003-2005 – Министерство экономики. С 2005 по 2016 год был министром финансов и первым заместителем премьер-министра Узбекистана.

Азимов, который в 1992 году работал управляющим Европейского банка реконструкции и развития от Узбекистана, в годы независимости являлся основным лицом во время переговорах официального Ташкента с международными финансовыми организациями.

Западные и российские аналитики считали Азимова основным приеемником Ислама Каримова.

Однако после смерти президента Ислама Каримова 2 сентября 2016 года, 8 сентября на совместном заседании законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана премьер-министр Шавкат Мирзияев был назначен временно исполняющим обязанности президента республики.

Рустам Азимов был среди тех, кто поддержал кандидатуру Мирзияева.

В свою очередь врио президента Шавкат Мирзияев произвел кадровые изменения в правительстве республики и назначил премьер-министром Абдуллу Арипова. После избрания президентом Узбекистана в декабре 2016 года Шавкат Мирзияев своим указом освободил Рустама Азимова от должности первого вице-премьера и министра финансов. После этого Азимов занял должность заместителя премьер-министра, руководителя Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранный инвестиций.