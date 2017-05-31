Мирзияев назвал банкиров и финансистов «бездельниками и взяточниками» (аудио)

На одном из недавних совещаний президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назвал банкиров и финансистов «бездельниками и взяточниками». Во всем он обвинил «заместителя премьер-министра Рустама Азимова и ему подобных».

В распоряжении редакции «Озодлика» оказалась аудиозапись совещания, проведенного накануне президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым. Во время совещания президент Мирзияев обвинил банкиров и финансистов в бездействии и коррупции. Приводим вниманию наших читателей аудиозапись выступления президента и текстовый вариант аудио.

​Шавкат Мирзияев: Зачем нужен такой банкир?! В Булунгурском районе (в Самаркандской области Узбекистана – Ред.) есть как минимум два или три банка.

Голос из зала: Четыре банка.

Шавкат Мирзияев: ​ Хорошо, четыре банка. Если в каждом из них работает по 30 человек, то в общей сложности в четырех банках работает 120 человек. На самом деле, в каждом банке работает больше 30 человек, потому что это крупные банки. Тогда получается, что во всех банках работает в общей сложности 200 человек. Чем эти люди занимаются? Они ничего не делают! Ты был руководителем экономического комплекса (обращается к одному из чиновников, сидящих в зале – Ред.). Кто нибудь может хоть что-то сказать этим банкирам? Тебе они не подчиняются. Глава областного банка никогда не доедет до Булунгурского района, потому что у него нет времени, он должен пообедать в Самарканде, должен хорошо поспать. В обед он успевает и поспать, и хорошо пообедать. Ты что, он ведь банкир! Он сам себе хозяин. В Булунгурском районе ему никто ничего не скажет. У него есть партнер, который каждый месяц заносит ему деньги. Это действительность! Это четыре банка считаются государственными учреждениями. Теперь эти 120 сотрудников должны ходить по домам людей, потому что банки ответственны за то, чтобы привлекать наш народ к предпринимательству. Хаджаев, Хаджаев, Хаджаев! Еще раз повторяю, Саидолим, ты говоришь им об этом? Или я должен и в отношении тебя принять меры?

Голос из зала: Мы начали работу, и в Самарканде начали работу. В Самарканде сейчас построили 390 населенных пунктов.

Шавкат Мирзияев: Ты сам скажи, кому из твоих сотрудников понравится ходить пешком? Конечно, никому не понравится. Разве легко сейчас заставить работать человека, который 10 лет ходил и наслаждался в свое удовольствие? Разве они подчиняются тебе. Они живут в свое удовольствие, получают зарплату больше чем мы. Не обижайся, но они берут еще и взятку. Если он выдал кому-то три кредита, то получивший эти кредиты человек каждый день будет с ним здороваться. Он каждый день будет здороваться с хокимом и главой банка, говоря: «Ассалому алейкум Тошмат-ака, Эшмат-ака». Такое отношение повлияет даже на походку этого банкира. Это действительность! Я могу спокойно сказать, что у нас наверху есть система, но внизу она отсутствует. Если бы работающий в Ташкенте Азимов (заместитель премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов – Ред.) жестко контролировал все эти вопросы, спустившись сверху вниз, такого бы не произошло. Мы сами привели в такое состояние экономический комплекс. Тут нет ни хозяина, ни спроса! Их ведь надо заставить работать. Почему люди недовольны? Потому что, эти финансисты не работают! Человек, который пойдет по домам жителей, предлагая им кредиты, никогда не будет врагом государства. Никогда! У нас народ такой, скажет: «Спасибо ему, хотя бы пришел ко мне домой, пусть хоть и не выдал мне кредит. Слава богу, ситуация изменилась, Бог дал им совесть». Ведь ты, как глава экономического комплекса, должен призвать этих банкиров к совести! Почему ты этого не делаешь?! Потому что и ты боишься минфина. Потому что сидящий в Ташкенте снимает с должности районных чиновников. На самом деле, я тебе должен уволить! Я уволю 50 процентов районных финансистов, все они бездельники! За что отвечают эти бессовестные?!