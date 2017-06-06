Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку после теракта в Лондоне 3 июня. Ранее Корбин сообщил, что Мэй, как бывший глава МВД, несет ответственность за сокращение личного состава полиции.

Пресса Великобритании отмечает, что в период с 2010 по 2016 год, когда Мэй занимала пост министра внутренних дел, количество полицейских сократилось на 20 тысяч человек.

Лидер Консервативной партии Мэй не ответила на вопросы о сокращении полицейских, но заявила, что контртеррористические бюджеты относятся к числу защищенных статей.

О досрочных выборах в парламент, которые пройдут 8 июня, Мэй объявила в апреле. Она назвала это необходимым шагом для успешного Брекзита. По данным социологов, Мэй сейчас опережает своего соперника Корбина. Однако отрыв от оппозиционной Лейбористской партии сокращается и составляет примерно 10%.