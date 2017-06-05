Следствие по делу о смерти Джасура Ибрагимова допрашивает шестерых студентов медколледжа

В Ташкенте идет следствие по делу о жестоком избиении 18-летнего юноши, приведшего к его гибели. Жасур Ибрагимов, студент Ташкентского медицинского колледжа имени П.Боровского был избит, предположительно, учащимися этого же колледжа 3 мая. Почти месяц юноша пролежал в больнице, перенес пять тяжелых операций и скончался 1 июня 2017 года.

Как передает агентство «Фергана», по неподтвержденным пока данным, следствие по делу о покушении на убийство было заведено только 31 мая, за день до смерти Джасура Ибрагимова. А 4 июня, в минувшее воскресенье, сотни жителей Ташкента вышли на улицу, чтобы потребовать от властей наказания виновных, стремящихся уклониться от ответственности.

В первом пресс-релизе Главного управления внутренних дел Ташкента уже говорилось, что по данному факту Следственным отделом ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело в отношении Тулаганова Исломбека Абжужамиловича 1999 г.р. по части 3 (пункт «д») статьи 104 УК РУз (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

В сегодняшнем сообщении от ташкентской милиции, распространенном местными СМИ, говорится, что следствие допрашивает еще пятерых учащихся колледжа имени Боровского. Их имена (второкурсники Улмас, Тимур, Бегзод и третьекурсники Тимур и Хурмат) совпадают с именами, названными матерью погибшего в ее открытом письме.

Заместитель начальника ГУВД Ташкента, начальник управления следственного управления Дониер Ташходжаев заявил, что все подозреваемые находятся в городе, их допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Применены меры по временному запрету на их выезд из Узбекистана.

Кроме того, представитель ГУВД отметил, что в ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действий педагогов, учителей и медицинских работников. Именно на этом также настаивает подписавшая петицию инициативная группа граждан. Они также требуют призвать к ответственности родителей, вмешивающихся в процесс правоприменения, и всех укрывателей виновных.