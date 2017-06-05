В Таджикистане Бюро ОБСЕ меняет статус на Программный офис

Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжит деятельность в Таджикистане в новом статусе. С 1 июля 2017 года года мандат Бюро ОБСЕ в Таджикистане будет изменен на Программный офис ОБСЕ.

Тем самым, деятельность этой международной организации, которая до сих пор помогала в таких сферах, как развитие демократии, соблюдение прав человека, борьба с терроризмом и экстремизмом, будет ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

В пресс-службе организации не стали комментировать причины изменения статуса Бюро ОБСЕ в Таджикистане, но один из информированных источников сообщил, что решение постоянного Совета ОБСЕ в Вене обосновано настойчивыми требованиями Таджикистана об ограничении деятельности организации в стране.

Поводом для такого решения стало вызвавшее недовольство таджикских властей выступление в сентябре 2016 года на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве сторонников запрещенных в стране Партии исламского возрождения Таджикистана и Группы 24. Получить мнение представителей официального Душанбе по данному вопросу пока не представилось возможным.

Ранее Центр ОБСЕ в Кыргызстане по просьбе властей сменил статус на Программный офис ОБСЕ. В новом статусе офис ОБСЕ в Бишкеке начал работу 1 мая 2017 года.