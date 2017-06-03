Мирзияев обязал правоохранителей и прокуроров обращаться к предпринимателям на «Вы»

В своей речи в ходе рабочего визита в Андижанскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что сотрудники правоохранительных органов, в частности прокуроры, должны уважать предпринимателей, создающих новые рабочие места, повышающих уровень благосостояния народа и являющихся локомотивом экономики страны. Кроме того, глава государства обязал их обращаться к ним на «Вы».

«Я считаю, что прокурор, который не обращается к предпринимателю на «Вы», не достоин работать в прокуратуре. Прокуроры областей, районов и городов обязаны каждую неделю встречаться с предпринимателями и выслушивать их проблемы. Они должны принимать меры по решению этих проблем. Потому что предприниматель, создавший хотя бы одно рабочее место, считается нужным обществу человеком», – заявил президент Шавкат Мирзияев.

Вместе с тем, он напомнил прокурорам, что чинимые на пути предпринимателей преграды, приводят к росту безработицы, а вслед за этим и к росту преступности.

«Прокуратура не должна оказаться репрессивным органом, которая может только карать людей», – отметил Мирзияев.

Вместе с тем, президент призвал прокуроров «дружить с предпринимателями».

Напомним, что чуть ранее во время правительственного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг критике работу сотрудников банков, назвав их «бездельниками и взяточниками». Президент отчитал руководителей банковской системы за то, что их сотрудники не ходят по домам людей и не раздают им кредиты.

В частности, Мирзияев, обращаяся на «Ты» к временно исполняющему обязанности главы Центробанка Саидкамолу Хаджаеву, заявил следующее: «Банки ответственны за то, чтобы привлекать наш народ к предпринимательству. Хаджаев, Хаджаев, Хаджаев! Еще раз повторяю, Саидкамол, ты говоришь им об этом? Или я должен и в отношении тебя принять меры?»

Предприниматель из Андижана по имени Бунёдбек, комментируя «Озодлику» недавнюю речь президента Мирзияева, говорит, что для предпринимателей важно не то, чтобы прокуроры обращались к ним на «Вы», а то, чтобы они чинили препятствия на их пути.

Однако один из предпринимателей, торгующий на вещем рынке в Чиланзарском районе Ташкента, назвал речь президента Мирзияева в Андижане «популизмом».

По мнению наблюдателей, вмешательство правоохранительных органов в деятельность предпринимателей является основным барьером для развития бизнеса в Узбекистане.

Сообщается, что большую часть обращений граждан в виртуальную приемную президента Узбекистана составляют жалобы, поступившие от местных предпринимателей.