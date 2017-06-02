Жители Туркменистана сообщают о нехватке наличности

В Туркменистане жители сообщают о проблемах из-за недостатка средств к существованию и нехватки наличных денег в стране.

Обратившийся в редакцию «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода) житель рассказал, что никто не может купить доллары. В итоге, по его словам, в регионы привозят дешевый товар в небольшом ассортименте, на рынках и в торговых точках Ашхабада выбор тоже небольшой.

По словам обозревателя из Ашхабада Ананмырада Бугаева, подавляющее большинство населения страны ощущает острую нехватку средств к существованию. Им приходится брать продукты в долг.

Местные жители говорят, что покупка продуктов в долг в последнее время стала распространенным явлением в стране. Также распространились «теневые банки». Из-за задержки зарплаты и отсутствия наличных денег, людям приходится брать взаймы, иногда на несколько месяцев, отмечает Бугаев.

По официальным данным в настоящее время в Туркменистане осуществляется строительство объектов на общую сумму в 50 миллиардов долларов США. «При большой безработице в стране и когда работники не получают зарплату, зачем нужно такое строительство?! Ненужные дворцы и прочие дорогие здания. Теперь это стало важнее и дороже людей. Многие недовольны», – рассказывает Аманмырат Бугаев.