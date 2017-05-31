Кадыров позвал президента Франции и канцлера Германии в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона «не руководствоваться ложной информацией» [относительно ситуации в стране с геями], а посетить республику «в поисках истины», написал Кадыров в своем канале Telegram.

Глава Чечни также процитировал отрывок из «Горя от ума» Александра Грибоедова, указав, что в нем содержится ответ «европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны».

2 мая Меркель на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи затронула вопрос о преследовании геев в Чечне. («Просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут»). Путин обещал переговорить с генпрокурором и министром внутренних дел.

Этот же вопрос задал Путину и президент Франции Эммануэль Макрон («Я очень четко сказал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе»).

1 апреля «Новая газета» опубликовала расследование «​Убийство чести»​ о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чеченской Республике. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили «Новой» о более чем сотне мужчин, которые были задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них. По данным газеты, как минимум трое мужчин были убиты.