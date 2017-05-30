В Кыргызстане возбуждены уголовные дела на двух депутатов парламента

Генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева возбудила уголовное дело в отношении двух депутатов парламента от фракции «Бир бол» – Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова – и других лиц. Об этом сообщили в надзорном органе.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР – по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО «Машиноиспытательная станция» (МИС).

По данным ГКНБ, до подписания распоряжения премьер-министром Чудиновым гражданка Т.Шандецкая (теща Игоря Чудинова) приобрела 24 процента акций ОАО «МИС» у ОсОО «Бишкекстроймонтаж». Также акциями ОАО «МИС» владели А.Жапарова (супруга экс-министра экономики и финансов КР Акылбека Жапарова) и другие лица.

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.

Депутат Акылбек Жапаров с 2009 по 2010 год занимал должность первого вице-премьер-министра КР. В 2011 году был назначен министром финансов. Сейчас является депутатом парламента. Игорь Чудинов с 2007 года по 2009 год занимал должность премьер-министра Кыргызстана. С 6 ноября 2009 года назначен генеральным директором Фонда развития КР. Сейчас депутат парламента.