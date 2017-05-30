В Кыргызстане предлагают увеличить минимальную стоимость сигарет

Профильный комитет парламента поручил правительству Кыргызстана рассмотреть вопрос об увеличении розничной цены на сигареты. Такое решение приняли вчера на заседании, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

По словам депутата Альфии Самигуллиной, сейчас минимальная цена составляет 40 сомов. Предлагается повысить ее до 50 сомов за счет налога на добавленную стоимость. Делается это в целях увеличения поступлений в бюджет.

Члены комитета поддержали предложение.