В Москве более 10 человек стали жертвами урагана (видео)

В Москве 11 человек стали жертвами урагана. Еще около 50 жителей города пострадали, сообщили в мэрии столицы.

Из-за грозы с сильными ливнями и ветром в Москве было затруднено движение на дорогах. В нескольких районах города ураган повалил деревья и рекламные щиты. Сообщается также, что ураганный ветер повалил деревья и в резиденции главы правительства Дмитрия Медведева.